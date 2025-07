Des élus israéliens de droite veulent visiter Gaza pour « explorer les possibilités de colonisation » | Direct

Des ministres et députés d'extrême droite demandent une visite dans la bande de Gaza afin d'« explorer les possibilités de colonisation »

Des ministres et députés de la coalition de droite israélienne ont écrit au ministre de la Défense Israël Katz pour lui demander de leur permettre de visiter le périmètre nord de la bande de Gaza, afin d’y « explorer les possibilités de colonisation », rapporte le Haaretz.

Selon eux, la zone située dans la partie nord de Gaza « est sous le contrôle total de l’armée israélienne, vide de Gazaouis, et ne fait l'objet d'aucune restriction de sécurité particulière ». Parmi les signataires figurent les ministres du Likoud Miki Zohar, May Golan et Shlomo Karhi, ainsi que les ministres d'Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir, Amichay Eliyahu et Yitzhak Wasserlauf, précise le quotidien israélien de gauche.