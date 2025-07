Yassine Jaber à « L’OLJ » : Le futur budget n’inclura aucune nouvelle taxe

Le ministère des Finances a lancé ses travaux préparatoires pour le projet de budget 2026, parallèlement à la mise en place d’un cadre de réflexion pour une réforme financière et fiscale couvrant la période 2026-2029. Les différentes administrations publiques ont été invitées à transmettre leurs propositions avant le 8 août. Mais, dans un entretien accordé à L’Orient-Le Jour, le ministre Yassine Jaber annonce d’emblée que ce futur budget n’inclura « aucune nouvelle taxe ». Et surtout, que la réforme fiscale globale exigée à de nombreuses reprises par le Fonds monétaire international est, une fois de plus, repoussée.Le système fiscal libanais reste dominé par des impôts indirects – TVA, droits de douane, taxes sur la consommation ou les transactions immobilières – qui s’appliquent de manière...

