Pour un système alimentaire adapté aux enfants : il est temps d'agir !

Le Liban est confronté à une crise silencieuse mais croissante, qui se niche dans les boîtes à repas, les cantines scolaires, les rayons des supermarchés et les publicités télévisées. Il s'agit d'une crise liée à une mauvaise alimentation, à une nutrition inadéquate et à un système alimentaire défaillant, qui affecte de plus en plus la santé, le développement et l'avenir des enfants libanais.

Les données récentes de l'enquête LIMA de l'Unicef brossent un tableau inquiétant : les trois quarts des enfants de moins de deux ans et la moitié des adolescents ne bénéficient pas d'une alimentation variée et nutritive, nécessaire à leur croissance et à leur développement. La moitié des enfants de moins de cinq ans et les deux tiers des adolescentes et des femmes ne reçoivent pas les vitamines et minéraux essentiels dont leur corps a besoin. Une adolescente sur trois est en surpoids ou obèse. Parallèlement, les taux de retard de croissance chez les jeunes enfants ont doublé ces dernières années. Ce triple problème n'est pas simplement le résultat de difficultés économiques ou d'un manque de volonté ; il est la conséquence directe des faiblesses systémiques de longue date de nos systèmes, en particulier du système alimentaire.

Les systèmes alimentaires ne se limitent pas aux exploitations agricoles et aux usines ; ce sont des écosystèmes qui déterminent ce que nous mangeons, quand nous mangeons et comment nous comprenons l'alimentation. Au Liban, les enfants sont de plus en plus exposés à des environnements alimentaires où les produits ultratransformés, riches en sucre, en sel et en graisses sont moins chers, plus accessibles et font l'objet d'un marketing plus agressif que les alternatives plus saines. Ces influences sont structurelles, et non personnelles. Elles sont ancrées dans les environnements au sein desquels les enfants évoluent quotidiennement, de leur domicile à leur école, en passant par leurs téléphones et la rue.

L'Unicef estime que la transformation du système alimentaire libanais doit commencer là où les besoins sont les plus grands et où l'impact sera le plus durable : auprès des enfants. Cela signifie que leur santé, leur voix et leurs droits doivent être au cœur de la réforme du système alimentaire. Nous appelons le gouvernement, la société civile et le secteur privé à agir de manière urgente et stratégique pour que ce changement devienne réalité.

Comment ? En investissant dans l'éducation nutritionnelle dans les écoles et les communautés. En réglementant la commercialisation des aliments malsains destinés aux enfants. En plaçant un étiquetage clair sur les emballages afin d'aider les familles à faire de meilleurs choix. Et surtout, en impliquant les enfants et les jeunes pour créer l’environnement alimentaire dans lesquels ils évoluent chaque jour.

Cette semaine, le Liban participe à la conférence mondiale du bilan du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires afin de partager les progrès et les expériences réalisés dans la transformation des systèmes alimentaires nationaux, en collaboration avec les gouvernements du monde entier, les bailleurs de fonds, les acteurs du secteur privé et d'autres parties prenantes. Du fait que cet événement devrait susciter un regain d'intérêt et d'investissements au niveau mondial en faveur des réformes des systèmes alimentaires, y compris au Liban, nous exhortons les parties prenantes nationales à adopter une vision de la transformation des systèmes alimentaires qui soit centrée sur l'enfant. Cela permettra non seulement de faire progresser le droit à l'alimentation pour tous, mais aussi de renforcer l'alignement du Liban sur ses objectifs de développement durable et d'assurer un impact plus important sur le capital humain pour la population libanaise et la prospérité nationale.

Les enfants n'ont pas seulement besoin de plus de nourriture. Ils ont besoin d'une alimentation adaptée. Ils ont besoin d'un système qui soutienne leur croissance, leur bien-être et leur avenir. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons d'élever une génération affectée par des maladies évitables et dont le potentiel se réduit.

Placer les enfants au centre des systèmes alimentaires n'est pas seulement une question de politique. C'est un investissement intelligent. C'est une question de justice.

Il est temps d'agir. Car l'avenir du Liban ne se façonne pas seulement autour de la table familiale, mais aussi dans les politiques, les environnements et les systèmes qui entourent chaque enfant.