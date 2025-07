« Plus de trois enfants tués chaque jour » : les agences de l'ONU font le bilan de la guerre Israël-Hezbollah

« La guerre a causé des destructions massives à travers le Liban, avec un nombre de frappes aériennes israéliennes entre octobre et novembre 2024 (plus de 5 500 attaques) parmi les plus élevés jamais enregistrés au niveau mondial au 21e siècle. » Voilà l'un des messages-clés du rapport publié jeudi par plusieurs agences des Nations unies sur l'impact socioéconomique du récent conflit entre le Hezbollah et Israël au Liban.Menée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (Cesao), en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), l’Organisation internationale du travail (OIT) et ONU-Habitat, cette évaluation a pour but de soutenir le gouvernement libanais dans « l’identification...

