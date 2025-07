« À Gaza, chaque jour, nous nous demandons si nos patients et les soignants qui s’occupent d’eux pourront manger »

Plus d’une centaine d’organisations humanitaires et de défense des droits humains ont alerté mercredi sur la « famine de masse » qui se propage dans la bande de Gaza. Dans un communiqué commun, Médecins sans frontières (MSF), Save the Children ou encore Oxfam avertissent que leurs « collègues et ceux que nous aidons dépérissent ». Sous pression croissante, Israël est accusé de bloquer l’acheminement de l’aide humanitaire, alors que plus de deux millions de Palestiniens font face à des pénuries aiguës de nourriture, d’eau et de soins après 21 mois de guerre. « Vingt-et-un enfants sont morts de malnutrition et de faim », a déclaré mardi Mohammed Abou Salmiya, directeur du complexe hospitalier al-Chifa situé dans la ville de Gaza. Depuis le début en mai des opérations de la Gaza Humanitarian Foundation...

