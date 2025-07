« Collaborer avec Ziad a changé ma façon de voir les choses », confie la chanteuse Salma el-Mousfi

Alors que le Liban pleure la disparition de Ziad Rahbani, décédé samedi matin à l’âge de 69 ans, la chanteuse libanaise Salma el-Mousfi se remémore pour L’Orient-Le Jour sa première rencontre avec le génie artistique libanais.

L’album « Monodose », fruit d’une « vraie collaboration »

C’est en 1986 que les deux artistes se rencontrent pour la première fois. À l’époque, Salma el-Mousfi, 18 ans, se produisait en concert, reprenant les chansons de l’artiste américaine Madonna. « Ziad était venu m’écouter à ce concert et, apparemment, ma voix l’a intéressé », raconte-t-elle, contactée au téléphone depuis Paris. « Quelques mois plus tard, il m’a appelée, et c’est après cela que nous avons commencé à travailler ensemble », ajoute-t-elle, attribuant à Madonna le mérite de leur rencontre et leur collaboration.

« J’habitais en France, mais je revenais très souvent au Liban », se remémore Salma el-Mousfi. « Lors d’un de ces voyages, Ziad m’a proposé de faire un CD, me disant qu’on le ferait ‘‘pour nous, juste pour s’amuser’’, et c’est dans cet esprit-là que Monodose a vu le jour », poursuit-elle. « Ça a été une très belle expérience, une vraie collaboration, et j’en suis fière », affirme l’artiste. Durant la dernière tournée de Ziad Rahbani en Europe, les deux artistes s’étaient produits en concert ensemble à deux reprises à Paris, dans le club de jazz du New Morning, et à Londres.

« Collaborer avec Ziad a changé ma façon de voir les choses »

« Collaborer avec Ziad a changé ma façon de voir les choses », confie l’artiste libanaise. « On grandit avec certaines idées en tête, des visions un peu toutes faites… Mais Ziad, lui, ouvre les perspectives », poursuit-elle. « Toutes ces années passées avec lui m’ont beaucoup marquées », ajoute Salma el-Mousfi.

« Il a accompli énormément et, surtout, il l’a fait avec justesse. Il a profondément touché des générations entières et continue encore à le faire aujourd’hui. Il y a des jeunes de 16 ou 18 ans qui l’écoutent et sont émus par ses chansons, tandis que des personnes de 90 ans l’écoutent toujours. Ziad traverse les générations, il parle à tous les âges. »

Se remémorant la manière « unique » de Ziad Rahbani de mettre des mots sur les choses, l’artiste libanaise conclut en lui adressant un message : « Adieu Ziad, tu n’es plus là, mais tu resteras toujours parmi nous. (...) On dit au revoir à une figure emblématique, pour tout le Liban qui est en deuil aujourd’hui, mais aussi tout le monde arabe, qui a grandi avec sa voix, ses mots, ses idées. »