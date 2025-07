Au cœur de la famille Rahbani : des générations de talents musicaux

Ziad Rahbani, l’un des plus grands piliers culturels du Liban, décédé samedi à 69 ans, était issu d'une famille de musiciens légendaires. Sa mère évidemment, la diva Feyrouz, et son père, Assi Rahbani, mais aussi ses oncles, sa tante et plusieurs de ses cousins, sont des noms incontournables de la scène.Voici un aperçu des artistes les plus notables de la famille :Première génération : Feyrouz et les frères RahbaniSa mère : l’icône libanaise Feyrouz (née en 1934)Chanteuse et actrice emblématique, elle est l’une des plus célèbres chanteuses arabes du XXe siècle.Son père : Assi Rahbani (1923-1986)Compositeur, producteur et chef d’orchestre. Avec son frère Mansour Rahbani (l’oncle de Ziad), connus ensemble sous le label Frères Rahbani, ils ont écrit et composé nombre des chansons et des pièces...

