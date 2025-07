Une rencontre entre Syriens et Israéliens visait à désamorcer l'escalade, selon une source diplomatique

Une récente rencontre à Paris entre responsables syriens et israéliens, sous la médiation des Etats-Unis, visait à « contenir l'escalade » entre les deux pays après les violences intercommunautaires dans le sud de la Syrie, qui ont entraîné une intervention israélienne, a déclaré samedi une source diplomatique syrienne. Israël a bombardé en juillet des cibles à Damas et dans la région à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, affirmant vouloir protéger la communauté druze et imposer une démilitarisation de cette région. Selon une source diplomatique syrienne, citée samedi par la télévision publique, « une délégation du ministère des Affaires étrangères et du service de renseignement général » ont participé jeudi avec « la partie israélienne » à cette réunion qui a abordé « les récents développements en matière de sécurité et les tentatives de contenir l'escalade dans le sud de la Syrie ». Jeudi, l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, avait déclaré avoir rencontré à Paris des représentants israéliens et syriens, sans les identifier. Un diplomate de haut rang avait précisé à l'AFP que M. Barrack souhaitait faciliter le dialogue entre le chef de la diplomatie syrienne, Assaad al-Chaibani, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Les participants ont également abordé « la possibilité de réactiver l'accord de désengagement avec des garanties internationales, tout en exigeant le retrait immédiat des forces israéliennes des positions où elles ont récemment avancé ». Depuis la chute en décembre de l'ex-président syrien Bachar al-Assad et l'arrivée du nouveau pouvoir islamiste, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie et déployé ses forces dans la zone tampon démilitarisée du Golan, en violation d'un accord de sécurité entre les deux pays datant de 1974, selon l'ONU. Israël a également mené des incursions dans le sud de la Syrie. Damas avait précédemment confirmé avoir eu des contacts indirects avec Israël en vue d'un retour à l'accord de 1974, qui avait créé la zone tampon. La réunion de Paris « n'a abouti à aucun accord final » mais a permis « des consultations initiales visant à réduire les tensions et à rouvrir les canaux de communication », a déclaré la source diplomatique. Il a été décidé de tenir d'autres réunions, a ajouté cette source, en précisant que la partie syrienne avait souligné que l'unité et la souveraineté du pays n'étaient pas négociables. Une rencontre entre responsables syriens et israéliens s'était déjà tenue le 12 juillet à Bakou en marge d'une visite du président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh, selon une source diplomatique à Damas. Israël et la Syrie sont techniquement en état de guerre depuis 1948 et Israël occupe une partie du plateau syrien du Golan depuis 1967. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Une récente rencontre à Paris entre responsables syriens et israéliens, sous la médiation des Etats-Unis, visait à « contenir l'escalade » entre les deux pays après les violences intercommunautaires dans le sud de la Syrie, qui ont entraîné une intervention israélienne, a déclaré samedi une source diplomatique syrienne.Israël a bombardé en juillet des cibles à Damas et dans la région à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, affirmant vouloir protéger la communauté druze et imposer une démilitarisation de cette région.Selon une source diplomatique syrienne, citée samedi par la télévision publique, « une délégation du ministère des Affaires étrangères et du service de renseignement général » ont participé jeudi avec « la partie israélienne » à cette réunion qui a abordé «...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte