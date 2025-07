« La reconnaissance de la Palestine par la France était devenue inévitable »

Il est le premier représentant d’un pays du G7 à avoir franchi le pas. Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 24 juillet, que la France allait reconnaître l’État de Palestine en septembre à l’Assemblée générale des Nations unies, où il coprésidera avec l’Arabie saoudite une conférence internationale visant à relancer la solution à deux États. Un engagement qu’il avait déjà envisagé le 9 avril, à l’issue d’une visite en Égypte, où il s’était rendu au chevet de femmes et d’enfants palestiniens mutilés par les frappes israéliennes. La conférence, initialement prévue en juin, avait été reportée à la dernière minute en raison de la guerre entre Israël et l’Iran. Avec cette décision, la France rejoint certains pays européens, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ayant reconnu l’État...

