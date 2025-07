Un mort dans une frappe de drone israélienne à Baraachit, dans le caza de Bint Jbeil

Un drone de l'armée israélienne a visé vendredi en début d'après-midi un véhicule avec deux missiles en périphérie de Baraachit, dans le caza de Bint Jbeil, faisant un mort et un blessé dans un état critique, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. La victime s'appelait Ali Koussan, originaire de Aïtaroun, village voisin du lieu de la frappe et appartenait au Hezbollah, selon une annonce du parti. L'armée israélienne n'a jusque-là pas commenté ce bombardement. Quelques heures plus tôt, un homme identifié comme un membre du conseil municipal de Dhaïra, dans le caza de Tyr, a été blessé par des tirs de mitrailleuse israéliens dans ce village. L'homme a été hospitalisé. Par ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'artillerie israélienne avait tiré des fusées éclairantes sur Kouroum el-Mrah, en périphérie de Meis el-Jabal (caza de Marjeyoun). Jeudi, la tension était déjà montée d'un cran, l'aviation israélienne ayant mené une série de bombardements contre plusieurs régions du Liban-Sud, tandis qu'une frappe de drone avait tué un homme à Aïta el-Chaab, identifié comme un combattant du Hezbollah par le parti. À Aïta el-Chaab, des habitants en appelle à l'État libanais Dans ce village du caza de Bint Jbeil, des habitants ont exhorté les autorités libanaises à prendre des mesures « sérieuses » pour protéger les Libanais de la région contre les attaques israéliennes. En dépit de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre novembre dernier après plus de 13 mois de guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël, les frappes israéliennes se poursuivent de façon quasi-quotidiennes au Liban-Sud, et dans une moindre mesure dans la Békaa. Depuis la trêve, ces attaques ont fait au moins 282 morts, selon un décompte de l'ONU et de L'Orient-Le Jour. Lire aussi Tom Barrack : C'est aux Libanais de régler la question du Hezbollah « Il ne se passe pas un jour sans qu’un jeune de notre village ne soit la cible directe de l’ennemi israélien. Le dernier en date est le martyr Moustapha Harissi, tué en violation flagrante de toutes les conventions et chartes internationales, dans un silence officiel qui frôle la complicité par négligence », ont affirmé des habitants de la localité, dans un communiqué relayé par l'Agence nationale d'information. Aïta el-Chaab est limitrophe de la Ligne bleu qui sépare le Liban d'Israël. L’armée libanaise intensifie ses efforts pour démanteler l’arsenal du Hezbollah au Liban-Sud, comme le prévoit la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, sur laquelle repose la trêve en cours. Ces habitants du village où le Hezbollah reste fortement influent se sont également adressés au président de la République, au Premier ministre, au président du Parlement, et au commandement de l’armée : « Nous tenons l’État pour responsable des conséquences de cet abandon chronique ». Ils sont allés jusqu'à menacer de prendre « des mesures à l'avenir pour nous protéger, défendre notre terre, notre dignité, notre sécurité et notre droit à la vie ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

