Witkoff acte l'échec des pourparlers sur Gaza ; le Hamas veut poursuivre les négociations | Direct

Gaza : un quart des enfants sous-alimentés, dénonce Médecins sans frontières

Un quart des enfants âgés de six mois à cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes examinés la semaine dernière dans les installations de Médecins sans frontières (MSF) à Gaza souffrent de malnutrition, a dénoncé l'ONG, citée par l'AFP.

« L'utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre par les autorités israéliennes à Gaza a atteint des niveaux sans précédent, les patients et les professionnels de santé souffrant eux-mêmes de la faim », alerte MSF dans un communiqué.