La Syrie prévoit de construire un nouvel aéroport à Damas capable d’accueillir 30 millions de passagers

Le président de l’Autorité générale de l’aviation civile syrienne, Omar el-Houssary, a déclaré jeudi dans un communiqué que le pays avait besoin de réhabiliter ses cinq aéroports, délabrés par des années de guerre et de difficultés financières, principalement liées aux sanctions ciblant le régime de Bachar el-Assad, tombé le 8 décembre dernier.

Omar el-Houssary, nommé mercredi par le nouveau gouvernement issu de la coalition islamiste qui dirige la Syrie, a ajouté que le pays « prévoit de construire un nouvel aéroport à Damas pouvant accueillir 30 millions de passagers, parallèlement à la réhabilitation de l’aéroport actuel ». La réhabilitation de l’aéroport international d’Alep est également une priorité, tout comme la « conversion de l’aéroport militaire de Mezzé en aéroport civil », toujours dans la région de Damas, a-t-il dit.

Les déclarations du président de l'Autorité de l’aviation ont été faites en marge du Forum syro-saoudien pour l’investissement 2025, lancé cette semaine à Damas avec une large participation des deux parties. Le forum a vu la signature d’un accord de coopération entre la société saoudienne « Saudi Holding Airports Company » et l’Autorité générale de l’aviation civile syrienne, ce qui montre l’entrée directe de l’Arabie saoudite dans les projets de développement du secteur aérien syrien.

La capitale syrienne a accueilli mercredi une délégation saoudienne comprenant plus de 100 entreprises du secteur privé et 20 entités gouvernementales, selon un communiqué du ministère saoudien de l’Investissement, qui a estimé que le forum marque « le lancement d’une nouvelle ère d’investissement entre le Royaume et la Syrie ».

Lors de ce forum d'investissement organisé au palais présidentiel, le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid al-Falih, a annoncé « la signature de 47 accords et protocoles d'accord d'une valeur totale de près de 24 milliards de riyals saoudiens (environ 6,4 milliards de dollars) ».