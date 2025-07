Les députés veulent limiter la circulation des tuk-tuks au Liban

La Commission parlementaire des Travaux publics, de l’Énergie, des Transports et de l’Eau a consacré une réunion, jeudi, à plusieurs sujets, dont celui des tuk-tuks — petits véhicules à trois roues, ouverts sur les côtés et utilisés comme taxis bon marché sur de courtes distances — ainsi qu’à la question des chauffeurs de nationalité syrienne travaillant au Liban. Elle a également validé une proposition prolongeant les délais de régularisation des permis de construire accordés aux déplacés.Concernant le premier sujet, la commission a recommandé de durcir la réglementation en interdisant notamment la circulation des tuk-tuks sur les routes principales et les voies rapides, et en limitant leur usage aux villages et zones rurales, selon le compte rendu présenté par son président, Sajih Atieh. La commission...

