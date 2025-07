Interdiction de travail pour les tuk-tuks : des chauffeurs craignent de perdre leur gagne-pain

Depuis que le ministère de l'Intérieur a décidé de faire la guerre aux tuk-tuks, ces trois roues munis d'un toit et d'une petite banquette arrière désormais utilisés comme taxis au Liban, Abou Jean, qui opère un de ces véhicules à Zahlé (Békaa) depuis quatre ans, confie à L'Orient-Le Jour travailler « la peur au ventre » : « Il y a des barrages partout pour nous empêcher de circuler. On essaie de les éviter. » Mirvat, 77 ans et conductrice de tuk-tuk à Batroun (Liban-Nord), confie, elle, travailler désormais « durant la nuit » pour éviter de se faire contrôler. « Sauf que travailler uniquement le soir ne me permet pas de gagner ma vie. J'arrive à peine à m'en sortir », dit-elle.Après avoir fait leur apparition au Liban dans le sillage de la crise économique en 2019, les tuk-tuks ont...

