Plus de 115 décès liés à la famine et à la malnutrition à Gaza ; l’armée israélienne a presque entièrement détruit Khan Younès selon des images satellites | Direct

L'annexion de la Cisjordanie : « un geste illégitime et provocateur », pour la Turquie

La résolution votée au Parlement israélien en faveur de l’annexion de la Cisjordanie est un « geste illégitime et provocateur visant à saper les efforts de paix », a estimé hier la Turquie.

Plus de 70 députés israéliens ont voté mercredi un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée, afin de « retirer de l'ordre du jour tout projet d'Etat palestinien ».

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné une mesure « nulle et non avenue au regard du droit international et sans aucune validité », rappelant que la Cisjordanie est « un territoire palestinien sous occupation israélienne depuis 1967 ». « Les efforts du gouvernement Netanyahu pour survivre grâce à des politiques agressives et des actions illégales conduisent chaque jour à de nouvelles crises et constituent une menace sérieuse pour l’ordre international et la sécurité régionale », a-t-il souligné. Ankara appelle à des mesures contraignantes et dissuasives sans délai » et à faire « respecter les obligations juridiques et morales du système international ».