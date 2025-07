Décès de l’ancien ministre Abdallah Bou Habib

L’ancien ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, est décédé mercredi soir à l’âge de 84 ans, des suites d’une crise cardiaque, a rapporté l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Il avait entamé sa carrière à la Banque mondiale en 1976 en tant qu’expert économique, avant d’y occuper le poste de haut responsable des prêts pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Entre mai 1983 et février 1990, il a représenté le Liban à Washington en tant qu’ambassadeur. Il a ensuite réintégré la Banque mondiale en 1992, où il a occupé plusieurs postes de haut niveau, dont celui de conseiller du vice-président pour la région MENA. De retour à Beyrouth en 2001, il a été nommé conseiller en chef du vice-Premier ministre de l’époque, Issam Farès, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2005.

Il a ensuite dirigé le ministère des Affaires étrangères entre septembre 2021 et février 2025, au sein du gouvernement présidé par Nagib Mikati. Un mandat marqué, dans ses derniers mois, par la guerre entre Israël et le Hezbollah et l'offensive à grande échelle menée par l'armée israélienne contre le Liban.

Abdallah Bou Habib était diplômé de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) et titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Vanderbilt, dans le Tennessee.