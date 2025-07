Sécurité, stabilité du Liban et réformes au menu de la première visite de Salam à Paris

Le président français Emmanuel Macron s'entretiendra jeudi à l'Elysée avec le Premier ministre libanais Nawaf Salam, qui effectue sa première visite officielle en France, des enjeux de sécurité dans ce pays et des « grands défis » régionaux, a annoncé mardi l'Elysée.

« Les échanges porteront sur la sécurité, la stabilité du pays et la poursuite des réformes économiques indispensables à la pleine restauration de sa souveraineté et de sa prospérité », indique la présidence française, citant notamment le renforcement des forces armées libanaises. « Les deux dirigeants évoqueront également la nécessité d'un respect plein et entier du cessez-le-feu, en particulier en ce qui concerne le retrait complet des forces israéliennes », souligne encore l'Elysée.

Israël mène quasi quotidiennement des frappes au Liban, affirmant cibler des combattants et des infrastructures du mouvement chiite Hezbollah, et a prévenu qu'elles se poursuivraient tant que le groupe ne serait pas désarmé. Le Liban est aussi plongé dans une crise économique que nombre de libanais attribuent à la corruption endémique et à la mauvaise gestion des institutions depuis des décennies. Le président Joseph Aoun, élu en janvier, et le nouveau chef du gouvernement, Nawaf Salam, en poste depuis février, ont promis de faire de la lutte contre la corruption une priorité, dans le cadre de réformes exigées par les bailleurs de fonds internationaux.

Emmanuel Macron et Nawaf Salam discuteront également des « grands défis auxquels fait face le Proche et le Moyen-Orient, en particulier les conséquences de la guerre en Iran et à Gaza, ainsi que les récents affrontements en Syrie », poursuit l'Elysée. Ils souligneront « l'impératif de cessation des hostilités complète dans la région pour protéger les civils et l'urgence absolue d'un acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ».

Assiégés par Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, les quelque 2,4 millions d'habitants du territoire de 365 km2 sont soumis à des pénuries sévères de nourriture.

Israël, qui laisse entrer l'aide au compte-gouttes, accuse le mouvement islamiste palestinien Hamas d'exploiter la détresse des civils, notamment en détournant l'aide.