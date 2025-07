Réformes financières : Paris salue les avancées du Liban et promet une nouvelle conférence d'aide internationale

Le président de la commission parlementaire des Finances et du Budget, le député Ibrahim Kanaan, a reçu mercredi l’envoyé spécial du président français Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, au siège du Parlement.

L’entretien a porté principalement sur les réformes financières et les textes législatifs en cours de préparation pour parvenir à ces réformes, selon un message publié sur X par M. Kanaan. L’émissaire a ainsi exprimé « l’appréciation et le regard positif du gouvernement français et de la communauté internationale concernant les progrès réalisés », notamment l’adoption en sous-commission du projet de loi sur la résolution du secteur bancaire, lundi 21 juillet. Devant encore être adopté par la commission des Finances avant d’être soumis en séance plénière, ce texte constitue – avec la révision de la loi sur le secret bancaire déjà votée et le projet de loi sur le « trou financier » en cours d’élaboration – « le socle requis pour engager le processus de redressement », a estimé M. de Lajugie.

Ce dernier a également évoqué la préparation par Paris d’une nouvelle conférence internationale de soutien au Liban, prévue entre l’automne et la fin de l’année 2025, à la suite de celle déjà organisée à l'automne dernier lors de la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination afin de « restaurer la confiance dans le système financier et bancaire libanais ». La priorité, selon eux, reste la transmission par Beyrouth du « projet de loi sur la régulation financière et la restitution des dépôts, afin qu’il soit débattu et adopté par le Parlement, et qu’il jette les bases d’un retour de la confiance, tant au niveau national qu’international », conclut le texte.