À Soueida, des exactions à huis clos contre des civils druzes documentées par leurs auteurs

L’exécution collective de la famille Saraya a été filmée en deux temps par ses auteurs. Dans une première vidéo filmée par l’un d’eux, des hommes armés vêtus de treillis criant « Allah Akbar » menacent sept hommes désarmés marchant à la file indienne. Certains uniformes laissent apparaître des insignes, mais contactée, la plateforme Verify Syria dit ne pas avoir été en mesure de s’assurer de l’identité des assaillants. La deuxième scène a été filmée par plusieurs combattants. Reconnaissables à leurs vêtements, les sept hommes désarmés sont forcés de s’agenouiller sur la terre de la place Techrine. Ils sont ensuite traités de « chiens » par l’un des hommes armés, avant d’être criblés de balles à bout portant. Verify Syria a nié les allégations selon lesquelles les combattants filmés font partie d’une milice druze affiliée au cheikh al-Hijri, tandis que l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) affirme que la vidéo montre « une exécution sommaire collective perpétrée par des membres du ministère syrien de la Défense ».

À Soueida, le cessez-le-feu annoncé dimanche a été généralement respecté par les parties, mais des combats sporadiques se poursuivent au nord de la ville à majorité druze, rendant périlleux le seul axe routier la séparant de Damas. Jusqu’à présent, les vidéos circulant en ligne ont été l’un des seuls moyens d’obtenir un bref aperçu de l’horreur à huis clos qui s’est déroulée durant les neuf jours de combats entre factions druzes soutenues par l’armée israélienne et combattants de tribus bédouines épaulés par les forces gouvernementales, qui ont fait plus de 1 260 morts, selon l’OSDH, le Réseau syrien pour les droits de l'homme ayant pour sa part documenté au 21 juillet la mort d’au moins 558 Syriens, dont 11 enfants et 17 femmes.





Parmi ces images, des vidéos d’exécutions sommaires filmées par les combattants eux-mêmes ont contribué à documenter leurs crimes. De quoi provoquer un traumatisme supplémentaire chez les proches des victimes, dont certains y voient néanmoins des preuves nécessaires. C’est le cas chez les Saraya et Arnous, deux familles druzes parmi les victimes civiles des deux parties qui ont pu confirmer l’identité de leurs proches sur des vidéos d’exécutions authentifiées par la plateforme Verify Syria. L’OLJ les a visionnées, mais a choisi de ne pas les diffuser pour préserver la dignité des victimes.

« Je voulais faire quelque chose pour mon pays bien-aimé la Syrie »

« Nous n’avons su que le lendemain qu’ils avaient été exécutés », témoigne sur place Hala Saraya, jeune pharmacienne et cousine de plusieurs des sept victimes filmées par leurs bourreaux. « Les forces de sécurité et les terroristes qui ont attaqué Soueida depuis dix jours sont entrés dans la maison familiale le 16 juillet et ont emmené les hommes et les jeunes présents à une centaine de mètres », avant de commettre leur crime, affirme-t-elle, confirmant les images ayant circulé. « Il y avait Ghassan, le père de Karim et Houssam, qui a la nationalité américaine et vivait à Oklahoma, ainsi que leurs cousins Walid, Ali et Yahya. Ismail, leur neveu, est la plus jeune des victimes », dit-elle. Houssam Saraya, 35 ans, revenu d’Oklahoma pour s’occuper de son père âgé, avait lancé à Soueida la Saraya Smart School, une plateforme éducative en ligne. « Après neuf ans d’absence, je voulais faire quelque chose pour mon pays bien-aimé, la Syrie », dit-il dans la vidéo de promotion de l’école. Sa mort a été confirmée par le département d’État américain.

Sous le choc et incapable d’en dire plus, Hala Saraya partage une dernière vidéo. Le 17 juillet au matin, un jeune homme filme les dépouilles mortelles, des sept hommes en train d’être recouvertes par les habitants. « Je suis arrivé d’Allemagne une semaine plus tôt. La vidéo va faire parler d’elle jusqu’en Allemagne », assure l’auteur de celle-ci. Une façon, sans doute, de retourner l’image utilisée par les combattants pour terroriser la population en preuve de leurs sévices.

« Cette vidéo confirme que les habitants disent la vérité »

Hadi Naaman, lui, est partagé sur l’impact de la vidéo montrant l’assassinat en direct de son beau-frère Oussama Moaddad Arnous, dentiste de 26 ans, et ses deux cousins étudiants Moaz Bachar Arnous, 23 ans, et Bara Bachar Arnous, 20 ans. « Quand elle a été mise en ligne le 19 juillet, j’ai demandé que la mère d’Oussama ne la voit pas, mais elle avait déjà été partagée plus de deux mille fois », dit-il depuis Dubaï. Pour lui aussi, ces images insoutenables font figure de documents : « Les discours officiels affirment le contraire de ce que nos proches nous rapportent sur place. Ça confirme que ce sont eux qui disent la vérité. » Ahmad el-Chareh a remercié dans un discours les tribus bédouines pour « leur héroïsme » et qualifié les factions druzes de « forces hors la loi », tout en promettant de faire « rendre des comptes » aux auteurs d'exactions contre « notre peuple druze, qui est sous la protection et la responsabilité de l'État ».

« C’est Oussama qui me rassurait » quand on a appris que les forces gouvernementales allaient intervenir à Soueida, rappelle Hadi, pour sa part sceptique en raison du passé jihadiste du président intérimaire. Après avoir fui le village de Mazraa, Oussama trouve refuge le 14 juillet dans son appartement, en plein centre-ville de Soueida, avec son oncle Bachar Arnous et ses deux cousins. Là, son ton rassurant a disparu. Il parle désormais depuis son téléphone professionnel, qu’il est parvenu à garder. Des membres des forces syriennes sont entrés dans l’appartement, ont pris les téléphones, verrouillé la porte de l’appartement et coupé l’électricité, raconte-t-il à Hadi. Après un dernier échange le 15 juillet, la ligne est coupée. Le quartier, situé près de la police militaire, devient une zone de combats inaccessible jusqu’à ce que le 17 juillet, après le retrait des forces syriennes sous la pression des bombardements israéliens, un proche découvre les cadavres des trois jeunes dans la rue et celui de Bachar dans l’appartement. Deux jours plus tard, la mise en ligne d’une vidéo tournée par des combattants livre le dénouement du calvaire des trois jeunes : ils ont été filmés en train de se diriger vers le balcon d’un appartement, avant d’être forcés de l’enjamber tout en étant criblés de balles. Verify Syria a confirmé l’authenticité de la vidéo documentant l’exécution ainsi que l’identité des victimes. Bachar Arnous, lui, a été exécuté dans l’appartement, selon plusieurs témoins.

De nombreuses vidéos d’exécutions ont été filmées par les combattants de toutes obédiences dans les affrontements de Soueida. Mais ces images n’offrent qu’une vision furtive des violences qui, le plus souvent, se sont dérobées à tout contrôle, comme l’ont raconté des civils bédouins à L'OLJ déplacés dans des écoles à Jbab et al Mismiya, dans la province voisine de Deraa.

Parmi les victimes des violences, l’OSDH évoque 298 civils druzes tués, dont 194 « exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur », ainsi que trois civils bédouins « exécutés sommairement par des combattants druzes ».