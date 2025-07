Annonce de la BDL contre al-Qard al-Hassan : quelles conséquences pour les finances du Hezbollah ?

Après les frappes israéliennes et les sanctions américaines, voilà le bras économique du Hezbollah directement visé par la Banque du Liban. Dans une circulaire datée du 14 juillet, la BDL interdit aux banques et institutions financières sous sa tutelle de traiter avec al-Qard al-Hassan (AQAH), une ONG caritative, créée en 1985 et utilisée par le parti chiite pour offrir des microcrédits sans intérêt à sa base populaire et rémunérer ses membres. Fait marquant : c’est la première fois que cette institution, sanctionnée par le Trésor américain depuis 2007, est nommément ciblée par une directive de la BDL, aux côtés d’autres entités connues pour leur proximité avec la formation pro-iranienne : Bayt el-Mal, la « trésorerie officieuse » du parti selon Washington, et la société d’investissement al-Yousser,...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte