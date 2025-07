Les affrontements de Soueida, une rupture historique dans les relations sunnito-druzes au Liban et en Syrie

Le club des anciens Premiers ministres reçu chez Walid Joumblatt, une rencontre sunnito-druze dans la Békaa, un communiqué conjoint du mufti de la République et du cheikh Akl... Depuis le début des affrontements confessionnels à Soueida le 19 juillet, les élites sunnites et druzes au Liban font tout pour afficher un front uni, histoire d'éviter un débordement vers le Liban. Mais sur le terrain, la situation est plus compliquée. D'autant que la perspective d'affrontements internes entre druzes et sunnites est, dans les faits, une situation politique quasiment inédite.Au cours de l'histoire du Liban, il a en effet été très rare de voir ces deux communautés dans des camps adverses. D'un côté, les druzes se solidarisent avec leurs coreligionnaires à Soueida, victimes d'exactions de la part de...

