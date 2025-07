Affaire du meurtre de Faraya : deux mandats d’arrêt délivrés

Le premier juge d’instruction par intérim près la Cour d’appel du Mont-Liban, Nicolas Mansour, a délivré lundi deux mandats d’arrêt, l'un contre L. B. et l'autre contre M. A. dans le cadre de l’affaire du crime de Faraya, perpétré en février dernier.

La victime, Khalil Khalil, âgé de 20 ans, avait été tuée à Faraya (Kesrouan), dans la nuit du 1er au 2 février, à la suite d'une altercation liée à une priorité de passage avec R.S.. Après cette dispute, ce dernier avait alors contacté un ami, J. C., pour lui demander de pourchasser Khalil, selon une source proche du dossier. Se sentant poursuivi, Khalil Khalil s'était dirigé vers l'hôtel appartenant à son père à Faraya, tout en appelant son frère à la rescousse. Arrivé dans l'aire de stationnement de l'hôtel, il aurait stoppé sa voiture et mis pied à terre. Coincé par le véhicule conduit par J. C., lui-même accompagné de son amie T. S., il aurait alors été violemment percuté à plusieurs reprises. Objet d'un mandat d'arrêt lundi par le juge Mansour qui l'a longuement interrogé, M. A. est le frère de R.A, le compagnon de la mère de J.C.. Ces deux derniers avaient accouru sur le lieu du crime pour aider J.C. à fuir. M.A. avait été arrêté il y a deux semaines par une patrouille des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI). Il s'était cassé la jambe en tentant de fuir. Après son interrogatoire lundi, Nicolas Mansour l'a mis en examen pour avoir aidé à faire fuir le tueur J. C. vers Tripoli (Liban-Nord). La mère de J.C. se trouve actuellement en détention, tandis que son compagnon est toujours en fuite. L'autre personne faisant également l'objet d'un mandat d'arrêt délivré lundi, L. B. serait, quant à elle, impliquée dans l'instigation au meurtre. Elle est la compagne de R. S. Au total, six personnes sont désormais derrière les barreaux dans le cadre de cette affaire, dont R.S., J.C., l'amie de celui-ci T.S. qui se trouvait avec lui dans le véhicule, ainsi que sa mère. Tous avaient été arrêtés début mars.

