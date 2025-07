Méduses au Liban : comprendre le phénomène estival

Alors que l'été est désormais bien entamé, l'alerte aux méduses sur le littoral libanais est, elle, lancée ! Chaque année, des vidéos de ces animaux marins piquants inondent les réseaux sociaux. Si leur présence se fait toutefois discrète, jusqu'à présent et concrètement aux saisons estivales passées, Miled Fakhry, directeur du centre d’études marines au Centre national de recherche scientifique (CNRS) du Liban, revient pour L'Orient-Le Jour sur ce phénomène récurrent.Quelle espèce de méduse envahit habituellement le littoral libanais et quelles sont ses particularités ?Les méduses Rhopilema nomadica, une sorte de « zooplancton géant », envahissent généralement les eaux libanaises entre juillet et août. Cette année, leur présence est encore modérée et occasionnelle, bien loin du pic...

