Dix personnes arrêtées par l'armée libanaise pour détention d'armes dans le Metn

Dix personnes, dont deux ressortissants étrangers, ont été arrêtées au cours d'une opération menée par l'armée libanaise dans la localité de Btebyat, dans le Metn, a annoncé dimanche soir l'institution militaire. L’armée ne précise pas la nationalité des deux étrangers. Les suspects ont été interpellés pour possession d’armes individuelles et de munitions. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils ne seraient pas liés à des groupes terroristes. Les armes saisies ont été remises aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte.La veille, des informations circulaient sur les réseaux sociaux et groupes WhatsApp rapportant l'arrestation de ressortissants étrangers qui avaient stockés des armes en vue d'une attaque terroriste au Liban. Le communiqué de l'armée semble démentir ces...

