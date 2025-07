Lancement réussi d'un satellite israélien de télécommunication depuis la Floride

Le satellite de télécommunication israélien Dror 1 a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral (Floride), à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, a annoncé dimanche Israel Aerospace Industries (IAI) dans un communiqué. « Israel Aerospace Industries (IAI) a lancé avec succès le satellite de communication national israélien 'Dror 1' dans l'espace », a déclaré l'entreprise publique aéronautique, qui parle du satellite le plus avancé jamais construit en Israël. Le satellite de communication Dror-1, au coût estimé à environ 200 millions de dollars (171 millions d'euros), doit assurer les besoins en communications d'Israël pour au moins les 15 années à venir et contribuer à « préserver les capacités stratégiques nationales du pays », affirme Boaz Levy, le PDG et président d'IAI. En septembre 2016, un lanceur Falcon 9 de SpaceX, société du milliardaire américain Elon Musk, avait explosé au cours d'un essai au sol sur un pas de tir de Cap Canaveral (Floride), provoquant la destruction du satellite israélien de télécommunications Amos-6. Amos-6 était décrit par son fabricant Israel Aerospace Industries (IAI) comme le satellite le « plus gros et le plus sophistiqué jamais construit en Israël », avec un coût estimé entre 200 et 300 millions de dollars (171 à 256 millions d'euros). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

