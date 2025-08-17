Raphaël Quenard nous fait « Clamser à Tataouine »

Dans cette série, la rédaction de « L’Orient-Le Jour » partage ses lectures d’été à dévorer à la plage, en montagne, sur le balcon en début d’après-midi ou le soir au lit. Avec ce premier roman, l’acteur français défie les lois de la moralité.
L'acteur Raphaël Quenard signe un premier roman, "Clamser à Tatouine", publié aux éditions Flammarion. Photo éditions Flammarion
Qu’on se le dise : si Raphaël Quenard n’était pas l’étoile montante du cinéma français – ou plutôt la dernière coqueluche des médias parisiens –, son livre Clamser à Tataouine n’aurait sans doute pas connu le succès qu’il rencontre depuis sa parution, le 14 mai dernier, chez Flammarion. Mais en l’entendant glisser lors d’une intervention à la radio qu’il avait « même écrit un livre », Sophie de Closets, la PDG de cette maison d’édition, a sans nul doute flairé le bon filon. Omniprésent dans les étalages des grandes librairies et solidement installé dans les tops des ventes en France, ce premier roman se lit d’une traite, non parce que l’intrigue tient tant en haleine, mais parce que le lecteur a soif de comprendre dans quoi exactement il s’est embarqué.Car la révélation masculine des César 2024, saluée pour son rôle dans Chien de la...
