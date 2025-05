Trump déclare que l'Inde et le Pakistan ont convenu d'un cessez-le-feu « immédiat »

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Inde et le Pakistan avaient accepté un « cessez-le-feu complet et immédiat », alors que les deux pays se sont livrés à d'intenses échanges de tirs de missiles transfrontaliers et des attaques de drone contre leurs installations militaires respectives au cours de la nuit, mais également sur des zones civiles.

« Après une longue nuit de discussions sous la médiation des États-Unis, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu total et immédiat. Félicitations aux deux pays pour avoir fait preuve de bon sens et d'une grande intelligence », a-t-il déclaré dans un message publié sur le réseau Truth Social.

« Fin des combats à 17h »

L'annonce a été officialisée peu de temps après par Islamabad dans un communiqué publié sur le compte X du ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar, indiquant que le Pakistan et l'Inde avaient accepté « un cessez-le-feu avec effet immédiat ». Ce dernier a également déclaré qu'une « trentaine de pays » ont participé aux efforts diplomatiques en vue de l'obtention de ce cessez-le-feu.Le diplomate a ainsi exprimé sa gratitude à ces pays, en reconnaissant notamment les efforts du secrétaire d'État américain Marco Rubio. « Le Pakistan a toujours œuvré pour la paix régionale sans compromettre sa souveraineté », a-t-il conclu.

En parallèle, une source gouvernementale indienne anonyme a indiqué que cet accord a été « directement négocié » entre l'Inde et le Pakistan, selon l'AFP, ajoutant qu'« aucune décision n'a été prise d'ouvrir d'autres discussions (entre les deux pays) sur d'autres sujets ». Dans la foulée, le ministre indien des Affaires étrangères, Vikram Misri, a déclaré que le directeur général des opérations militaires du Pakistan avait appelé son homologue indien en début d'après-midi et qu'un accord avait été conclu.

« Il a été convenu que les deux parties cesseraient tous les combats et toutes les actions militaires sur terre, dans les airs et en mer à partir de 17h00, heure indienne, aujourd'hui (11h30 GMT) », a-t-il déclaré dans un bref communiqué. « Des instructions ont été données aux deux parties pour qu'elles mettent en œuvre cet accord. Les directeurs généraux des opérations militaires s'entretiendront à nouveau le 12 mai à 12h00 », a-t-il ajouté.

Réouverture de l'espace aérien

Par ailleurs, l'Autorité pakistanaise de l'aviation a annoncé que l'espace aérien pakistanais a rouvert « pour tous les vols », après plusieurs jours de fermeture d'une majeure partie de ses aéroports au gré des attaques et des contre-attaques avec son voisin, leur pire confrontation militaire depuis des décennies.

Des frappes nocturnes indiennes ont tué 13 civils et blessé 50 autres personnes en l'espace de douze heures ce samedi matin dans le Cachemire pakistanais, selon les autorités locales, portant à 28 tués et 125 blessés le bilan humain côté pakistanais depuis mercredi. Côté indien, au moins 12 morts et 49 blessés sont à déplorer.

Selon New Dehli, les frappes de l'armée indienne sur le sol pakistanais ont été menées en représailles à l'attentat commis le 22 avril dans le Cachemire indien, avant que les deux puissances nucléaires se rendent coup pour coup dans une inquiétante escalade.

L'aggravation des combats entre les deux rivaux a suscité les appels au calme de plus en plus inquiets de nombreuses capitales étrangères, notamment des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal bin Farhan al-Saoud, s'étaient la veille entretenus par téléphone avec leurs deux homologues indiens et pakistanais pour convenir d'une désescalade.

Rivaux depuis leur indépendance et leur douloureuse partition en 1947, l'Inde et le Pakistan traversent leur plus grave crise des deux dernières décennies depuis l'assassinat de 26 civils le mois dernier dans la ville de Pahalgam, au Cachemire indien. New Delhi accuse Islamabad de soutenir le groupe jihadiste qu'elle soupçonne de l'attaque, ce que son voisin dément fermement.