Nombre d'électeurs, régions, listes en compétition : votre pense-bête sur les municipales au Liban-Nord et au Akkar

À quelques heures du lancement des élections municipales au Liban-Nord, deuxième étape d'un mois où ce scrutin doit avoir lieu chaque week-end dans une région différente, L'Orient-Le Jour fait le point sur les informations à avoir en tête avant le début du vote dans les mohafazats (gouvernorats) du Liban-Nord et du Akkar. Si vous voulez tout savoir sur les enjeux des municipales au sens large, comment voter et dans quelles conditions, retrouvez ici notre repère : Repère Tout ce qu’il faut savoir sur les municipales au Liban Quelques chiffres sur les conseils municipaux à élire au Liban-Nord et au Akkar Ce dimanche dès l'ouverture des bureaux de vote, à 7h du matin, ce sont donc les électeurs originaires du Liban-Nord et du Akkar qui sont appelés à voter pour élire les conseils municipaux et moukhtars (fonctionnaires locaux). Voici quelques faits et chiffres à retenir concernant cette journée de vote. - Toute la région du nord du Liban est divisée en deux mohafazats : le Liban-Nord, qui comprend six cazas, et le Akkar. En tout, sur ces deux grandes zones administratives, 288 conseils municipaux seront élus. - Le nombre de conseils municipaux pour chaque région se divise comme suit : Au Liban-Nord : Caza de Batroun : 31 conseils municipaux ;

Caza du Koura : 37 conseils municipaux ;

Caza de Minié-Denniyé : 37 conseils municipaux ;

Caza de Bécharré : 12 conseils municipaux ;

Caza de Zghorta : 32 conseils municipaux ;

Caza de Tripoli : cinq conseils municipaux, dont celui de la grande ville éponyme.

Dans les différentes régions, plusieurs conseils municipaux ont été élus d’office, faute de compétition à la fermeture des candidatures. Il s’agit, dans le caza de Batroun, de Douma, Rachkida, Beit Chelala, dans le caza de Zghorta, d’Eyaal, Haret el-Fouar, Raskifa, Arjis, Kfarhata et Kfarfou, et dans le caza de Koura, de Baakftein, Bechmezine, Bsarma, Baataboura, Darchmezine, Aafsaddiq, Batroumine, Kousba, Kfar Saroun et Rachdibine En tout, environ 648 600 électeurs sont appelés à se mobiliser dans la journée dans le mohafazat.

Au Akkar : le mohafazat est constitué d'un seul grand caza, qui comprend 134 municipalités dans lesquelles de nouveaux conseils doivent être élus. Le nombre total d'électeurs du Akkar s'élève à 325 968. Quelles sont les grandes listes en présence dans les différentes régions du nord du Liban ?

Pour plus de détails sur les grandes batailles à suivre, lisez ici l'éclairage suivant : Pour plus de détails et de nuances, l'éclairage de Salah Hijazi Municipales au Liban-Nord : les batailles à suivre

À Tripoli, quatre listes principales s'affrontent :

1. La Vision de Tripoli Tête de liste : Abdel Hamid Karamé Soutiens politiques : la liste est soutenue par une coalition improbable incluant Achraf Rifi, faucon du clan anti-Hezbollah, et ses plus grands rivaux : Fayçal Karamé, Taha Nagi et Abdel Karim Kabbara (indépendant proche du chef du Parlement Nabih Berry). 2. Le Tissu Tripolitain Tête de liste : Waël Zemerli Soutiens politiques : l'homme d'affaires et député Ihab Matar, l'ex-Premier ministre Nagib Mikati. 3. Lel Fayha’ (Fayha' étant le surnom de Tripoli) Tête de liste : Samer Debliz Soutiens : acteurs de la contestation du 17-Octobre 4. Les Gardiens de la Ville Soutiens : le regroupement éponyme composé de volontaires de la société civile et la Jamaa islamiya.

Dans le caza de Batroun : À Batroun même, une seule liste est en lice, dirigée par Marcelino Hark, le président sortant de la municipalité. Elle est soutenue par une coalition des principaux partis chrétiens en présence : Courant patriotique libre (CPL, de Gebran Bassil, populaire dans la ville), Forces libanaises (FL) et Kataëb. Dans les autres villages du caza, comme Chekka, Aabrine ou Tannourine : la compétition oppose majoritairement le CPL à l'alliance FL-Kataëb, qui peut également compter sur le soutien de Majd Harb, une figure politique locale.

À Hamat : le CPL fait face à une autre coalition improbable, celle de FL avec le Parti syrien national social (PSNS) et le Parti communiste.

Dans le caza de Zghorta À Zghorta même : La liste soutenue par le clan de Sleiman Frangié, proche du Hezbollah et du mouvement Amal fait face à une liste incomplète issue de la contestation.

Dans les autres villages du caza : l'alliance Frangié - CPL affronte l'alliance FL-Kataëb, soutenue par le député réformiste Michel Moawad.

Dans les caza du Koura et de Miniyé-Denniyé : La bataille est principalement familiale, avec une influence notable des familles locales. Les partis politiques ont une présence limitée, et les alliances varient selon les villages. Cette région est notamment marquée par un recul de l'influence du PSNS, suite à des dissensions internes et la chute du régime Assad en Syrie.

À Bécharré, dont est originaire leur chef Samir Geagea, les Forces libanaises devraient garder la main haute.

Dans le Akkar Dans le mohafazat du Akkar, constitué d'un seul caza où plus de 130 conseils municipaux doivent être élus, la compétition est aussi principalement familiale.

Dans certains villages sunnites, la bataille opposera la Jamaa Islamiya et les familles locales.

À quelques heures du lancement des élections municipales au Liban-Nord, deuxième étape d'un mois où ce scrutin doit avoir lieu chaque week-end dans une région différente, L'Orient-Le Jour fait le point sur les informations à avoir en tête avant le début du vote dans les mohafazats (gouvernorats) du Liban-Nord et du Akkar.Si vous voulez tout savoir sur les enjeux des municipales au sens large, comment voter et dans quelles conditions, retrouvez ici notre repère : Repère Tout ce qu'il faut savoir sur les municipales au Liban Quelques chiffres sur les conseils municipaux à élire au Liban-Nord et au AkkarCe dimanche dès l'ouverture des bureaux de vote, à 7h du matin, ce sont donc les électeurs originaires du Liban-Nord et du Akkar qui sont appelés à voter pour élire les conseils municipaux et moukhtars...

