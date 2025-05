Israël se déchaîne sur Nabatiyé : deux membres du Hezbollah tués

C’est un véritable déluge de feu qui s’est abattu jeudi sur la région de Nabatiyé, au Liban-Sud. Israël a mené dans la journée une série de frappes, « parmi les plus intenses » depuis l’entrée en vigueur du

cessez-le-feu, selon deux sources sécuritaires contactées par l’agence Reuters. Ces raids aériens ont fait au moins deux morts, à l’heure où des informations de presse font état de pressions renouvelées de la part de l’émissaire américaine Morgan Ortagus sur les responsables libanais. Celle-ci aurait sommé le gouvernement d’agir avant qu’il ne soit trop tard concernant les armes du Hezbollah. Selon les informations de notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah, ces bombardements ont visé les collines et hauteurs boisées de Kfar Tebnit et Nabatiyé el-Faouqa, avec au moins 15 missiles. Les détonations ont été entendues à travers le Liban-Sud, jusqu’à Tyr. Alors que la chaîne 14 israélienne, citant des sources militaires, affirmait que les Israéliens avaient tiré sur une « cible très importante », sans donner plus de détails, le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, a rapidement annoncé que ces frappes visaient un site utilisé par le Hezbollah pour « gérer ses systèmes de tirs et de défense » dans la région de Chqif, village situé à environ 8 kilomètres de Nabatiyé. Il a affirmé que des « saboteurs » membres du Hezbollah et des « moyens de combat » ont été visés. « Ce site faisait partie d’un projet souterrain stratégique, qui a été mis hors service », a-t-il ajouté, alors que le Hezbollah a publié à plusieurs reprises lors de la dernière guerre des vidéos d’un large réseau de tunnels.Peu après, le Hezbollah a annoncé la mort de deux de ses membres, Ali Mohammad Chahrour (originaire de la ville de Harouf, dans le gouvernorat de Nabatiyé) et Bassem Ali Assaf (d’Arnoun, également à Nabatiyé), dans deux communiqués distincts.Par ailleurs, des tirs israéliens ont visé un véhicule civil circulant sur la route entre Adaïssé et Kfar Kila, dans le caza de Marjeyoun. Les passagers ont survécu, selon notre correspondant. L’artillerie israélienne a ciblé une ferme à Bastara ainsi que les abords de la localité de Chebaa (situées toutes deux dans le caza de Hasbaya) avec deux obus, tandis qu’un drone israélien a largué une bombe visant des ouvriers qui effectuaient des travaux de maintenance sur le réseau électrique à Houla (Marjeyoun). Aucun blessé n’est à déplorer.

« Brûlez les dollars de la résistance »

En outre, un drone israélien a largué de faux billets portant des slogans anti-Hezbollah au-dessus de Naqoura, dans le caza de Tyr, ont indiqué des habitants à notre journaliste sur place, Lyana Alameddine. Les billets jaunes et blancs portaient différents slogans, tous contre le parti chiite et le fait qu’il verse des fonds à sa base. Sur certains billets, on pouvait lire : « L’ère des mensonges et de la tromperie de la résistance est terminée, brûlez les dollars de la résistance », tandis que sur d’autres il était écrit que « les dollars du Hezbollah sont haram et ils ne vous serviront à rien depuis que le Hezbollah a détruit vos maisons et déplacé vos familles ».

Dans ce cadre, le président Joseph Aoun a indiqué « suivre les développements sécuritaires » dans le Sud, selon un bref communiqué publié sur le compte X de la présidence. M. Aoun a « reçu des rapports sur les conséquences » de ces frappes sur les lieux visés. « J’affirme que toutes les violations israéliennes de la résolution 1701 (du Conseil de sécurité de l’ONU, NDLR) et de l’accord de cessez-le-feu doivent cesser et que le gouvernement n’a pas ménagé et ne ménagera pas ses efforts pour accélérer le retrait israélien du territoire libanais », a de son côté déclaré le Premier ministre Nawaf Salam.De son côté, le bureau du Parlement a condamné « les agressions israéliennes » au Liban et appelé le gouvernement « à agir de manière urgente afin de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin », lors d’une réunion jeudi présidée par le président du Parlement, Nabih Berry.

La Finul dément avoir retiré des drapeaux du Hezbollah

En parallèle, après qu’une patrouille de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a été accusée jeudi d’avoir tenté de retirer des drapeaux du Hezbollah ainsi que des photos de membres du parti tués, près de Aïtaroun et de Blida (Marjeyoun), un porte-parole des Casques bleus a démenti ces accusations auprès de L’Orient-Le Jour. Il a affirmé que les soldats de la paix « s’étaient arrêtés pour une autre raison et n’avaient touché à aucun drapeau ni à aucune image ». Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, la patrouille aurait quitté les lieux précipitamment après avoir failli percuter un groupe de jeunes hommes qui tentaient de bloquer son véhicule en guise de protestation.Enfin, le représentant du Hamas au Liban, Ahmad Abdel Hadi, a assuré dans un communiqué que son mouvement « respectait pleinement le cessez-le-feu » avec Israël au Liban et coordonnait avec l’État libanais, ajoutant que les tirs de roquettes non revendiqués vers le territoire de l’État hébreu les 22 et 28 mars, qui ont provoqué des ripostes meurtrières sur le Liban, étaient « des actes individuels ». Le communiqué rappelle avoir déjà remis trois suspects aux autorités libanaises, et précise qu’un quatrième est toujours recherché. Alors que le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu dans une douzaine de jours à Beyrouth pour discuter de « l’extension de l’autorité » du pouvoir libanais aux camps des réfugiés palestiniens échappant à son contrôle, Abdel Hadi a assuré qu’« aucune autorité officielle ne nous a fait part de demandes » concernant les armes palestiniennes, expliquant que « le jour où l’État libanais le fera, nous y répondrons par une position palestinienne unifiée, en tenant compte à la fois de la souveraineté et de l’intérêt du Liban, ainsi que de ceux du peuple palestinien ».