Pourquoi les scènes d’hostilité envers la Finul se multiplient-elles ?

Une nouvelle vidéo d'habitants du Liban-Sud empêchant des véhicules de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) d'entrer dans certaines zones et obligeant la force onusienne à faire demi-tour a été publiée jeudi soir sur les réseaux sociaux. Cette scène filmée au carrefour de Abbassiyé (caza de Tyr) fait suite à d'autres scènes du même genre qui s'étaient déroulées quelques jours plus tôt à Tayr Debba (caza de Tyr) puis Jmaïjmé (caza de Bint Jbeil).Le commandant en chef de la Finul a assuré vendredi que cette force « restera toujours aux côtés du peuple libanais (...) dans le cadre de son mandat et de la résolution 1701 » de l'ONU. Celle-ci avait mis un terme à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, et sert depuis de cadre à l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024 entre l'État hébreu et le parti...

