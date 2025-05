« Brûlez les dollars de la résistance » : des faux billets largués par un drone israélien à Naqoura

Un drone israélien a largué des faux billets portant des slogans anti-Hezbollah au-dessus de Naqoura, dans le caza de Tyr, jeudi, ont indiqué des habitants à notre journaliste sur place, Lyana Alameddine.

Les billets jaunes et blancs portaient différents slogans, tous contre le parti chiite et le fait qu'il verse des fonds à sa base. Sur certains billets, on pouvait lire : « L'ère des mensonges et de la tromperie de la résistance est terminée, brûlez les dollars de la résistance », tandis que sur d'autres il était écrit que «les dollars du Hezbollah sont 'haram' et ils ne vous serviront à rien depuis que le Hezbollah a détruit vos maisons et déplacé vos familles ». Des personnages non-identifiés et d'autres mots écrits dans une écriture illisible ressemblant à de l'arabe décorent ces morceaux de papier.

Bombardements intenses

Les billets ont été lancés au-dessus de Naqoura, village majoritairement détruit par les frappes israéliennes, tandis qu'une quinzaine de missiles israéliens s'abattaient, dans des frappes quasi simultanées sur la région de Nabatiyé, plus à l'est, faisant au moins un mort, dans des bombardements « parmi les plus intenses » sur le Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre dernier, selon des sources sécuritaires citées par Reuters.

Israël largue régulièrement des tracts sur les villes frontalières du Sud-Liban pour inciter les habitants à s'opposer au Hezbollah. Pendant la guerre, il larguait parfois des tracts exhortant les citoyens à évacuer certaines zones, affirmant qu'il allait les prendre pour cible en raison de la présence d'infrastructures du Hezbollah.