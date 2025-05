Le Liban envisage de rembourser le fuel irakien à l’aide de projets d'électricité et d'énergie solaire en Irak, selon Jaber et Saddi

Les ministres libanais des Finances, Yassine Jaber, et de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, ont conclu mardi une visite de deux jours en Irak durant laquelle ils ont discuté avec des responsables irakiens de plusieurs dossiers, liés notamment aux domaines de l'énergie, de l'électricité, des communications et de la ligne d'approvisionnement en pétrole.

Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, les discussions ont tourné autour des moyens de coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Irak et le Liban et des moyens d'ouvrir la voie à la participation du secteur privé libanais à des projets d'électricité et d'énergie solaire en Irak, de sorte à mettre à profit les moyens de paiement prévus dans le cadre de l’accord de fourniture de carburant irakien au Liban.

Cet accord, signé à l’été 2021 et renouvelé depuis, prévoit que l’Irak, via SOMO (l’agence publique chargée de la commercialisation du pétrole), livre chaque mois une cargaison de fuel brut à une société tierce, laquelle fournira en retour une quantité équivalente de carburant compatible avec les centrales d’Électricité du Liban (EDL). La nouvelle extension, signée par Joe Saddi le 12 février et entrée en vigueur le 1er mars, prévoit une quantité comprise entre 1,5 et 2 millions de tonnes sur un an, soit 500 000 tonnes de plus que dans le contrat précédent. Selon les termes initiaux de cet accord, le ministère des Finances est supposé déposer dans un compte à la BDL la somme équivalente aux quantités reçues, de sorte que les autorités irakiennes dépensent ces sommes exclusivement au Liban en contrepartie de services, dont la nature n'avait pas été précisée. Ces sommes n’avaient pour l’instant pas été dépensées.

En parallèle, Yassine Jaber a mentionné dans son communiqué que l’Irak s’est engagé à « envoyer 320 000 tonnes de blé » au Liban, qui seront « bientôt livrées au ministère de l'Économie ». Il a également fait part d'une discussion sérieuse sur la coopération future en vue de redémarrer l’activité de l'oléoduc reliant l'Irak au Liban et sur la possibilité de rénover la raffinerie située dans le Liban-Nord afin qu'elle puisse reprendre son activité une fois que la situation en Syrie sera stabilisée et que l’acheminement du carburant puisse être fait à travers son territoire.

La délégation libanaise a conclu sa visite à Bagdad par une rencontre avec le président irakien Abdul Latif Jamal Rashid, qui a exprimé la « volonté de son pays de continuer à soutenir le Liban, de favoriser son développement et de renforcer sa stabilité ». Dans ce cadre, le ministre des Finances a remercié « la présidence, le gouvernement et le peuple irakiens pour leur compassion et leur assistance à travers circonstances les plus sombres que le Liban a traversées », transmettant les salutations des présidents de la République et du gouvernement au président irakien et leur appréciation du « rôle joué par l'Irak, que ce soit en fournissant au Liban du combustible pour son électricité, ou en accueillant un grand nombre de personnes déplacées, et en leur offrant divers services sociaux ».

Le Hezbollah et Israël étaient engagés dans un conflit qui a débuté en octobre 2023, en parallèle de la guerre qui a éclaté à Gaza, et s'est intensifié en septembre 2024 avant qu'un cessez-le-feu ne soit conclu en novembre 2024.