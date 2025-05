Jaber se rend à Bagdad pour renforcer la coordination entre le Liban et l'Irak

Le ministre des Finances Yassine Jaber est parti pour Bagdad lundi afin de tenir des réunions avec un certain nombre de hauts fonctionnaires irakiens en vue de renforcer la coordination entre le Liban et l'Irak, en particulier sur la question de l'approvisionnement du Liban en carburant pour le secteur de l'électricité. Il devra aussi discuter des questions liées aux télécoms et à un projet d'oléoduc entre les deux pays, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

M. Jaber a tenu une réunion avec le ministre de l'Energie Joe Saddi vendredi pour discuter de ce voyage, auquel M. Saddi devait également participer.

Lors de son départ de l'Aéroport international Rafic Hariri, M. Jaber a déclaré que sa visite en Irak avait plusieurs objectifs. « Je vais remercier les responsables irakiens pour le grand soutien que ce pays a apporté au Liban au cours des dernières années, en particulier pendant la guerre, à l’instar de la fourniture de carburant pour l'électricité, sans compter qu'il a récemment commencé à fournir des cargaisons de blé et continue d'offrir d'autres formes d'aide sociale », a-t-il précisé.

Le Hezbollah et Israël étaient engagés dans un conflit qui a débuté en octobre 2023, en parallèle de la guerre qui a éclaté à Gaza, et s'est intensifié en septembre 2024 avant qu'un cessez-le-feu ne soit conclu en novembre 2024.

« Nous discuterons également de sujets d'intérêt pour les deux pays, tels que l'électricité, les télécoms, le réseau de fibre optique qui pourrait s'étendre du Liban à l'Europe, le projet d'oléoduc et le règlement des arriérés de paiement du Liban », a-t-il ajouté.

En juin 2024, l'ancien ministre libanais de l'Énergie, Walid Fayyad, avait révélé qu'une réunion avait eu lieu entre l'ancien Premier ministre Nagib Mikati et l'Autorité irakienne d'investissement pour discuter de la relance d'un projet d'oléoduc reliant les deux pays dans le but d'acheminer le pétrole irakien vers les marchés européens.

Fin mars, le Premier ministre irakien Mohamad Chia al-Soudani a annoncé que son pays fournirait du carburant au Liban pour une période de six mois.

Un contrat de fourniture de carburant avait été conclu entre le Liban et l'Irak dans le cadre de l'accord signé à l'été 2021 et renouvelé depuis. Cet accord stipule que l'Irak, par l'intermédiaire de la SOMO (l'agence publique chargée de la commercialisation du pétrole irakien), fournira une cargaison mensuelle de pétrole brut à une société tierce qui, en retour, livrera une quantité de carburant compatible avec les centrales d'Électricité du Liban (EDL), d'une valeur équivalente au pétrole brut reçu.

Le 12 février, Joe Saddi, ministre de l'Energie et de l'Eau du gouvernement de Nawaf Salam, a signé le renouvellement de cet accord. La nouvelle extension, qui a pris effet le 1er mars, porte sur une quantité comprise entre 1,5 et 2 millions de tonnes sur un an, soit 500 000 tonnes de plus que la quantité spécifiée dans le contrat précédent.

Récemment, EDL a rationné son approvisionnement en raison d'un retard dans la livraison de la dernière cargaison de combustible prévue dans le cadre de l'accord de troc entre l'Irak et le Liban.

Le secteur de l'électricité au Liban est entravé par des lacunes structurelles et une capacité de production de courant insuffisante pour répondre aux besoins du pays, qui dépend des propriétaires de générateurs privés pour l'approvisionnement supplémentaire en électricité.