Raggi promet de « faire le nécessaire » sur la question des Libanais disparus en Syrie

Le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi a assuré mardi que « le dossier des Libanais disparus en Syrie est sa priorité » et a promis de « faire tout le nécessaire » pour résoudre cette affaire au cours d’une rencontre avec une délégation de la Commission nationale des personnes disparues et victimes de disparition forcée, rapporte l’Agence nationale d'information (ANI, officielle).La délégation comprenait le président par intérim de la commission, Ziad Achour, ainsi que les membres Wadad Halawani, Carmen Abou Jaoudé et Adib Nehmé.Certaines parmi les victimes de disparition forcée sont portées disparues depuis la guerre civile (1975-1990), tandis que d’autres ont disparu dans les années qui ont suivi. La chute du régime syrien en décembre 2024 a ravivé l’espoir des familles de les retrouver,...

