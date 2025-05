Pourquoi l’Arabie saoudite ne fait pas monter le prix du pétrole

La nouvelle a fait trembler les marchés financiers. Dans un communiqué publié la veille à l’issue d’une réunion virtuelle entre huit membres de l’OPEP+ (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole étendue), ce groupe restreint a annoncé une augmentation de sa production journalière globale à 411 000 barils. Un volume bien supérieur à l’augmentation de 137 000 barils prévue par le plan initial divulgué en mars et qui devrait être appliqué à partir d’avril. La décision confirme le tournant entamé il y a peu dans la politique de l’OPEP+, alors que l’Arabie saoudite – le leader de facto du groupe – appliquait depuis plusieurs années une stratégie de production limitée qui dopait les prix à la hausse. « Je ne pense pas qu’une telle augmentation était attendue », estime Karen Young, chercheuse en politique énergétique à l’Université de Columbia. Lundi, le baril de référence mondial Brent a chuté de 4,6 % à 58 dollars, tandis que le West Texas Intermediate approchait les 56 dollars. Qu’est-ce qui explique le changement de stratégie de Riyad ?

Changement de politique

À première vue, Riyad cherche par cette récente augmentation à sanctionner en interne certains membres de l’OPEP+, en particulier le Kazakhstan, l’Irak et les Émirats arabes unis, qui ne respectaient pas les quotas de production et dépassaient leurs objectifs journaliers, profitant ainsi de prix élevés. « Pour les contraindre à rentrer dans le rang, Riyad a voté une augmentation de la production et, de fait, une baisse des prix pour l’ensemble du groupe », indique Javier Blas dans une chronique sur Bloomberg. L’Arabie saoudite avait déjà employé cette méthode à trois reprises, pour les mêmes raisons, en 1985-1986, en 1998 et en 2020, notamment contre la Russie.

Pourtant, selon les chiffres du Fonds monétaire international (FMI), l’Arabie saoudite avait jusqu’à présent besoin de prix du pétrole supérieurs à 90 dollars pour équilibrer son budget. « L’Arabie saoudite a réalisé que sa politique précédente consistant à maintenir un prix du baril aussi proche que possible de 100 dollars était intenable, abonde néanmoins Javier Blas. Si Riyad avait maintenu cette politique de prix élevés, il n’aurait probablement pas été en mesure d’augmenter sa production en 2025 et 2026. »



« Du côté saoudien, nous assistons à une reconnaissance explicite du fait que la demande de pétrole s’affaiblit sous l’effet des tensions commerciales mondiales, renchérit pour sa part Karen Young. Cette décision correspond donc à une opportunité de concourir pour des parts de marché, de réduire la part de la production américaine et de se concentrer sur des objectifs à long terme tout en justifiant une réduction des dépenses publiques. » Les mégaprojets du prince héritier Mohammad ben Salmane ont connu ces derniers mois des revers importants, en termes d’investissements notamment, forçant le royaume à réduire ses ambitions.



Négociations

Reste que ce changement soudain de politique intervient quelques mois après que le président américain, Donald Trump, a exercé une pression publique sur l’Arabie saoudite, dans le but de faire avancer les négociations entre Kiev et Moscou pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. « Je vais demander à l’Arabie saoudite et à l’OPEP de faire baisser le prix du pétrole. Cela mettra fin à cette guerre », avait déclaré le républicain lors de son discours retransmis à l’occasion du Forum économique de Davos, le 23 janvier dernier, suggérant que le prix plus élevé du brut contribue à soutenir l’effort de guerre de Moscou.

Un développement qui l’arrange aussi en interne, alors que sa guerre commerciale pourrait faire grimper l’inflation pour les ménages américains. Le pétrole sera donc certainement évoqué lors de la venue à Riyad de Donald Trump, prévue le 13 mai. Jeudi dernier, l’administration Trump a annulé la licence d’exploitation de pétrole de Chevron au Venezuela, ce qui devrait réduire la production pétrolière de 100 000 barils par jour et permettre à Riyad de s’assurer un effet de volume. Le locataire de la Maison-Blanche, qui cherche à soutirer près de mille milliards de dollars d’investissements de son partenaire, a en outre approuvé ce week-end une vente d’armes pour 3,5 milliards de dollars.

Alors que depuis près d’une décennie Riyad fixe les prix du baril de pétrole en étroite coordination avec la Russie, l’augmentation soudaine de la production indiquerait que le président russe, Vladimir Poutine, a donné son aval. « La Russie défend ses intérêts, mais elle ne souhaite pas non plus créer de frictions inutiles avec les pays avec lesquels elle est actuellement en mesure de coopérer », commente Robert Mogielnicki, chercheur à l’Arab Gulf States Institute de Washington.

D’autant que la baisse drastique des prix du pétrole pourrait également jouer dans le sens de la politique de pression maximale de Donald Trump sur l’Iran, qui vend son or noir à des prix réduits en raison des sanctions pesant sur lui. « Tous les achats de pétrole iranien ou de produits pétrochimiques doivent cesser, IMMÉDIATEMENT ! » menaçait encore Donald Trump sur son compte X la semaine dernière. Il a ajouté que tout pays ou toute personne achetant ces produits à l’Iran ne pourra plus faire affaire avec les États-Unis « de quelque manière que ce soit ». Une façon d’assécher la principale source de revenus de Téhéran. « Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdel Aziz ben Salmane, a également agi en partant du principe que les sanctions contre l’Iran ne dureraient pas éternellement, ajoute Javier Blas. Si Riyad sent que ce jour approche, il serait probablement utile d’augmenter sa production en prévision d’éventuelles négociations de l’OPEP+ sur la gestion du retour des capacités actuellement inutilisées. » En augmentant son volume de production, Riyad cherche à faire en sorte de se positionner dans le cas où les sanctions seraient levées à la suite d’un accord signé avec Washington sur le nucléaire.