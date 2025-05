Alain Aoun : Bassil a voulu « m'éliminer » à Haret Hreik mais n’a pas réussi

Le député de Baabda Alain Aoun a déclaré lundi que durant le scrutin municipal à Haret Hreik, dans la banlieue-sud de Beyrouth, « le président du Courant patriotique libre (CPL), le député Gebran Bassil, a lancé une guerre d’élimination contre ma personne, mais n’a pas réussi ». Le terme de « guerre d'élimination » fait référence à une phase de la fin de la guerre civile libanaise, lorsqu'en 1989, des combats violents ont opposé dans les zones chrétiennes Michel Aoun, fondateur du CPL et alors chef d'un gouvernement militaire depuis 1988, aux Forces libanaises de Samir Geagea.

Prié de commenter sur la chaîne al-Jadeed la première phase des élections municipales libanaises qui a eu lieu dimanche au Mont-Liban, Alain Aoun est revenu sur la victoire de la liste qu’il appuyait, comprenant des représentants de familles, dans cette localité qui fait partie de sa circonscription de Baabda, contre celle soutenue par le CPL et le tandem chiite, acteur puissant dans la banlieue-sud.

Alain Aoun était un important cadre du CPL jusqu’à août 2024, quand il a été expulsé de son parti. Ses fréquents désaccords avec le président du CPL, Gebran Bassil, n’étaient plus un secret depuis longtemps. Il avait été élu dans le bloc du CPL en 2022.

« Le scrutin d’hier (dimanche) était un test important et il convient d’en tirer les leçons », a-t-il poursuivi au cours de l’entretien. « Il n’y aurait pas dû y avoir une guerre d’élimination contre ma personne ni contre les familles de la localité », a-t-il ajouté, estimant que « le tandem chiite (Amal et le Hezbollah) devrait aussi en tirer les enseignements et ne plus traiter avec les autres parties avec arrogance ».

Ces élections municipales, qui ont lieu en mai 2025 avec trois ans de retard en raison des crises qui ont secoué le pays, sont considérées par beaucoup comme porteuses d’indications précieuses en perspective des élections législatives du printemps 2026, dans un pays en pleine mutation en raison de récents bouleversements majeurs sur la scène interne et dans la région, notamment après la guerre de 2023-2024 entre le Hezbollah et Israël.