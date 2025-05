Tir d'obus sur la résidence d'un opposant au Hezbollah dans le Hermel

Un médecin et activiste chiite opposé au Hezbollah, le Dr Hadi Mourad, a affirmé samedi que son domicile dans le Hermel, une région située à la frontière libano-syrienne, avait été touché par un tir d'obus dans la nuit de vendredi à samedi. Les auteurs du tir ne sont toujours pas connus, mais la victime a indirectement accusé le parti chiite d'en être l'auteur et demandé au président Joseph Aoun et au Premier ministre Nawaf Salam de prendre l'affaire en main. « Un incident sécuritaire très grave s'est produit à 3h30 ce matin, et je le confie au président Joseph Aoun et au Premier ministre Nawaf Salam », a écrit Hadi Mourad sur son compte X « Ma maison, située à Brital, vient d'être frappée par un obus — tiré par des ennemis de l'intérieur, les chauves-souris de la nuit qui veulent détruire l'État et rejettent l'unité du peuple de cette nation », a-t-il ajouté que « l'étage inférieur abrite une famille syrienne déplacée, dont cinq enfants. » Lire aussi Faut-il croire à une reprise de la guerre entre le Liban et Israël ? « Je vous poursuivrai en justice » Une vidéo publiée avec le message montre ce qui semble être les escaliers du bâtiment, couverts de morceaux de verre. Les fenêtres, soufflées par la frappe, ont perdu leurs vitres, et leurs cadres tordus pendent dans le vide. « Nous avions l'habitude de craindre que nos maisons soient bombardées par Israël, maintenant les ennemis de l'intérieur ne sont plus différents, les bombardant de la même manière », a encore commenté le médecin. « Plus tôt dans la journée, je suis entré dans mon village la tête haute et j'ai offert un déjeuner en l'honneur d'hommes honorables. Mais la cinquième colonne — ces rats lâches — n'ont pas osé m'affronter en personne chez moi. Au lieu de cela, ils ont attaqué après mon départ », a poursuivi Hadi Mourad. « À vous, les vils et les hors-la-loi, je dis ceci : je vous poursuivrai en justice. Je suis Libanais, chiite, arabe modéré, et je m'oppose à votre sauvagerie. Je vous ferai regretter de ne pas être à l'abri derrière les barreaux, sous l'autorité de la loi », a-t-il conclu. Selon les informations de notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah, ce tir s'est produit en réponse à la visite du cheikh Abbas Jawhari chez Hadi Mourad à l'approche des élections municipales prévues le 18 mai 2025 dans la région de Baalbeck-Hermel. Le cheikh, lui aussi opposant au parti chiite, avait déjà été la cible d’une grenade et de coups de feu à Baalbeck en mai 2018. À l'époque, il était candidat aux législatives dans la circonscription de Baalbeck-Hermel avant de se retirer, et avait également accusé le Hezbollah d'être derrière l'attaque. Lors d'une conférence de presse organisée à 13h, Hady Mourad est revenu sur sa journée de vendredi, répétant qu'il n'était pas revenu à Britel pour soutenir une quelconque candidature lors des municipales qui commencent dimanche. « Je me fiche des noms, ce qui m'intéresse, c'est l'unité. J'ai parlé de la nécessité du pluralisme et de l'acceptation de l'autre », a-t-il précisé. Il a également appelé l'armée à garantir la sécurité des citoyens « au nord du Litani ». « Nous nous attendions à ce que les obus soient dirigés vers Israël, mais ils sont tombés sur nos maisons. Ce qu'Israël n'a pas pu faire, l'ennemi interne le fait. Si l'armée libanaise est déployée au sud du Litani, qui nous protège, Monsieur le Président, au nord du Litani ? » « Nous, les chiites modérés du Liban, sommes pris entre trois ennemis : Israël, les militants de l'ombre de la nuit, et l'État, qui parfois échoue et refuse de nous protéger. La seule solution pour nous est l'État et la loi pour amener les criminels en prison. L'intéressant, c'est que le porte-parole (arabophone) de l'armée israélienne Avichay Adraee (via lequel Tel Aviv lance notamment ses menaces de bombardements au Liban et à Gaza, Ndlr), prévient avant de bombarder des maisons habitées, tandis que ces garçons n'ont même pas averti », a conclu le médecin. La trêve conclue fin novembre 2024 entre le Hezbollah et Israël tient toujours malgré de nombreuses violations, mais le parti chiite refuse de renoncer à son arsenal en posant une série de conditions. Un responsable de sécurité a récemment indiqué que l'armée libanaise avait achevé le démantèlement de plus de 90 % de l'infrastructure du Hezbollah au sud du fleuve Litani.

