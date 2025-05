L’armée arrête deux personnes à Baalchmay suspectées de l’agression d’un cheikh sunnite

L’armée libanaise a annoncé vendredi avoir arrêté deux hommes dans le village de Baalchmay, caza de Baabda, suite à l’agression d’un « homme de religion » dans la localité, l’arrestation de A.G et B.A étant intervenue suite à des patrouilles des services de renseignement, sans plus de détails sur l’identité du religieux agressé, de la nature de l’agression ou de ses motivations.

Interrogée par L’Orient-Le Jour, une source sécuritaire a mentionné des « causes confessionnelles », laissant entendre que les conflits récents entre Druzes et membres armés sunnites proches du pouvoir syrien seraient à l’origine de cet incident dans le village libanais.

Un moukhtar (fonctionnaire administratif) de ce village druze, Adham Danaf, a souligné que le religieux agressé est un cheikh sunnite d’un village voisin, et que les habitants suspectés dans l'incident sont druzes. Mais « il ne s’agit pas d’une agression, plutôt une joute verbale, et les deux suspects ont été livrés par les habitants du village aux autorités sans problème », soutient-il. Dans un communiqué signé par la municipalité et les habitants du village de Baalchmay, ceux-ci « dénoncent toute agression contre quiconque, quelles que soient ses croyances ou son appartenance ». «Nous réaffirmons notre attachement au respect de toutes les confessions et toutes les religions, et notre refus de toute sorte d’extrémisme et de provocation de nature confessionnelle », poursuit le texte.

Des combats au sud de Damas ont été déclenchés lundi soir par une attaque de groupes armés affiliés au pouvoir contre la localité de Jaramana, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message audio attribué à un Druze et jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mahomet (Mohammad). Les autorités syriennes ont accusé des éléments échappant à leur contrôle d'avoir provoqué les violences.

Selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ces affrontements ont fait 102 morts, dont 30 membres des forces de sécurité et combattants affiliés, 21 combattants druzes et 11 civils à Jaramana et Sahnaya. Dans la province de Soueïda, 40 combattants druzes ont péri, dont 35 dans une embuscade, d'après l'ONG. À Jaramana, des accords entre représentants des Druzes et du pouvoir avaient permis de rétablir le calme mardi soir, de même mercredi soir à Sahnaya à 15 kilomètres au sud-ouest de Damas où des forces de sécurité ont été déployées. Le pouvoir syrien a réaffirmé, pour sa part, son « engagement ferme à protéger toutes les composantes du peuple syrien, y compris la communauté druze ».