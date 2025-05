Meta suspend le compte Instagram de Megaphone

Le compte Instagram de Megaphone a été suspendu par Meta mercredi, a déclaré la plateforme médiatique dans un communiqué.Le compte a été suspendu « après que des signalements massifs aient conduit à la suppression de plusieurs publications, coïncidant avec une campagne d'incitation plus large à notre encontre. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, X, YouTube, TikTok et notre site web pendant que nous travaillons à récupérer la page », a déclaré Megaphone. Fin mars, le procureur général Jamal Hajjar avait transféré les affaires contre le think tank Kulluna Irada, ainsi que les médias Daraj et Megaphone, au procureur de la cour d'appel de Beyrouth Ziad Abi Haidar, selon des sources judiciaires qui se sont entretenues avec L'Orient-Le Jour. Lire aussi Kulluna Irada, Megaphone et Daraj devant le parquet ...

