Ce qui se passe à Gaza est une "abomination", affirme l'OMS ; les heurts confessionnels en Syrie ont dépassé les 100 morts | En direct

Liban/Syrie

Le Parti Syrien Social Nationaliste au Liban a déclaré dans un communiqué,que "les événements graves de nature sectaire, religieuse et criminelle se produisant à Jarmana, Sahnaya, Ashrafiyat Sahnaya et Sweida, annoncent un grand tournant qui menace l'avenir, l'unité et la stabilité de la Syrie."

Le parti a condamné "tous les meurtres et les réactions sectaires", appelant tout le monde à "faire preuve de la plus grande sagesse et responsabilité dans le traitement du projet de sédition que de nombreuses parties cherchent à réaliser, visant à détruire la structure sociale et l'infrastructure de l'État en Syrie."