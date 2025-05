Charia, jihad et règlements de compte : derrière l’aile radicale du nouveau régime syrien

8 décembre 2024. Au terme d’une guerre de treize ans, la coalition emmenée par Hay’at Tahrir el-Cham parvient à renverser une dictature vieille de plus d’un demi-siècle. Présidé par le charismatique Ahmad el-Chareh, le nouveau pouvoir est chargé d’assurer l’intégrité territoriale d’un pays fragmenté, soumis à des dynamiques contestataires et à des forces centrifuges. Les défis les plus urgents semblent alors se loger aux périphéries. À l’Est, combattre les vestiges des cellules jihadistes affiliées à l’État islamique. Au Nord, obtenir le ralliement des autorités kurdes. Au Sud, contenir Israël tout en gagnant le soutien des communautés druzes. À l’Ouest, garder la maîtrise de la frontière libanaise et endiguer l’émergence d’un bastion alaouite hostile au nouveau maître de Damas. Ce dernier dispose pour cela d’un puissant capital politique lui assurant un large soutien au sein de la population mais des ressources limitées – seulement 35 000 combattants pour l’ensemble de la coalition, là où l’ancien régime comptait quelque 100 000 hommes. Rapidement, l’équation se complique.

D’autres failles apparaissent, cette fois à l’intérieur des rangs alliés. Les autorités de transition proclament dès décembre leur attachement à la construction d’un État de droit fondé sur le respect de la diversité et des minorités. L’organisation menée par Ahmad el-Chareh, née en 2012 sous le parrainage de l’État islamique puis affiliée à el-Qaëda jusqu’en 2016, avait fait le choix du pragmatisme depuis plusieurs années déjà, renonçant à certains concepts-clés du jihadisme, comme la lutte transnationale, le combat contre les « infidèles » et l’usage indiscriminé de la violence, afin de se concentrer sur la mise en échec du régime Assad. Mais si cette ligne contribue quelque peu à apaiser l’image internationale du groupe, elle aliène une partie de la base toujours attachée au jihadisme des origines. Le « mouvement s’est déradicalisé par le haut », résumait pour Le Monde le spécialiste Patrick Haenni.

Confusion

Le départ de Bachar el-Assad réactive également des désaccords de fond mis en sourdine durant la séquence militaire. La libération achevée, il faut s’entendre sur un projet politique. Parmi ceux ayant participé à la bataille, nombreux sont ceux qui ne se retrouvent pas dans le virage inclusif et légaliste prôné par l’ancien maître d’Idleb. Dans les régions d’Idleb et d’Alep notamment, le pragmatisme porté par les technocrates de Damas est sujet à discussion. Pour les milliers de combattants étrangers en particulier, le discours d’ouverture promu par Ahmad el-Chareh dans la Syrie post-Assad est inaudible. « Les miliciens ayant fait le voyage depuis la Tchétchénie, la Turquie, l’Albanie ou l’Europe ne sont pas venus construire un pays démocratique et libre, mais un État islamique au sein duquel toute version de l’islam perçue comme déviante est rejetée », note Hans-Jakob Schindler, directeur du Counter-Extremism Project.

Une séquence en particulier signale l’ampleur du problème. Le 6 mars, suite à des attaques coordonnées perpétrées près de Jablé par des combattants loyalistes de l’ancien régime, une série de massacres endeuille les communautés alaouites de la côte occidentale et de Homs. Ces dernières sont accusées d’avoir été complices du règne sanguinaire et sans partage des Assad. En quelques jours, plus de 800 personnes (selon le Syrian Network for Human Rights), en majorité des civils, sont assassinées dans des conditions glaçantes. Insultes, passages à tabac, fosses communes, maisons brûlées, humiliations… Les sévices sont documentés sur les réseaux sociaux par les auteurs des crimes eux-mêmes, dont certains portent les uniformes des forces de la sécurité générale, comme l’indique une récente enquête publiée par Le Monde.

Parmi les responsables identifiés se trouvent également des miliciens originaires de villages sunnites alentours, des rebelles pro-turcs de l’Armée nationale syrienne et des combattants étrangers, en particuliers des Tchétchènes, issus de groupes radicaux alliés à HTC. Certains d’entre eux prennent les armes en réponse à la mobilisation générale décrétée par les autorités au soir des combats avec les forces loyalistes ; d’autres rejoignent l’appel au jihad diffusé dans les mosquées par la voix de cheikhs locaux. Cette cartographie des acteurs impliqués souligne la complexité des dynamiques en cours. « Il y a beaucoup de choses que l’on ignore encore. Peu d’éléments ont été confirmés », prévient Asiem el-Difraoui, politologue spécialiste du jihadisme. Une chose est certaine pourtant : en dépit de la façade d’unité affichée par Ahmad el-Chareh, et malgré son insistance à condamner toute violence, ce dernier n’est pas parvenu à unifier les rangs du nouvel appareil sécuritaire. Près de trois semaines après les massacres de la côte, de nouveaux dérapages armés emportent la vie d’une dizaine de civils, en majorité alaouites, lundi 31 mars à Tartous et Homs. Des dizaines de personnes sont également tuées les 28 et 29 avril dans des affrontements à caractère confessionnel dans la banlieue à majorité druze de Jaramana et à Sahnaya, près de Damas. « Cette perte de contrôle indique que le travail n’est pas fini : tout un pan de la coalition n’est pas convaincu par son programme », note Hans-Jakob Schindler.

Charia

Entre le leadership et une partie de la base, la première ligne de fracture est d’ordre idéologique. « Toujours proche d’el-Qaëda ou simplement opposée à la construction d’un État-nation, une frange radicale prône l’application de la charia (loi islamique) », note Cagatay Cebe, chercheur spécialisé dans les mouvements jihadistes. Parmi elle, les reliquats du groupe Hurras el-Din (Les Gardiens de la Religion), fondé en 2018 et officiellement dissous le 28 janvier 2025, ou encore le Parti islamique du Turkestan en Syrie (PIT), mouvance officiellement affiliée à el-Qaëda comprenant des milliers de combattants ouïghours originaires de la province chinoise du Xinjiang. Adoptée par Ahmad el-Chareh le 13 mars, la déclaration constitutionnelle tient la jurisprudence islamique comme principale source de législation. Mais alors que Damas poursuit son entreprise de séduction internationale dans l’espoir d’obtenir une levée des sanctions, certaines concessions sont vécues comme des trahisons. Le ministère des Affaires religieuses avait ainsi annoncé en mars l’interdiction du prosélytisme sans accord préalable de l’État. « Un cap de franchi, qui déplaît aux plus conservateurs des anciens soutiens de Chareh », commentait alors sur X Cédric Labrousse, doctorant à l’EHESS et spécialiste des groupes armés en Syrie.

En politique étrangère également, les choix de Damas ne font pas l’unanimité. « Beaucoup accusent Ahmad el-Chareh d’accepter implicitement les attaques israéliennes sur le territoire syrien, sans vraiment réagir », poursuit Asiem el-Difraoui. Alors que Benjamin Netanyahu réclamait fin février « la démilitarisation complète (…) des provinces de Quneitra, Deraa et Soueïda » dans le sud du pays, l’armée israélienne mène depuis décembre des frappes régulières afin de détruire les sites militaires de l’ancienne armée baasiste. Les récentes rumeurs, selon lesquelles le président syrien serait « ouvert » à la possibilité d’une normalisation avec Israël, promettent d’ajouter au malaise.

Si Damas est contraint de composer avec ces oppositions internes, c’est d’abord en raison des impératifs militaires face au risque existant de partition. La dissolution des factions ayant participé à la libération a été officiellement actée le 28 janvier. Toutes, pourtant, ont depuis conservé leurs armes. « Ahmad el-Chareh est contraint de préserver ces combattants qui disposent d’une forte expérience et qui seraient très utiles en cas de menace, notamment chiite… », rappelle Asiem el-Difraoui. Impossible donc d’envisager l’expulsion des étrangers – condition américaine en vue de la levée des sanctions – sans prendre un risque supplémentaire pour la survie du régime. À long terme, le nouveau régime semble miser sur le recrutement de sang neuf afin de gonfler les rangs des forces de sécurité. De larges campagnes de recrutement ont ainsi été lancées dès janvier dans plusieurs régions à majorité sunnite. Mais le processus est lent et le résultat incertain, notamment en raison de l’inexpérience des nouveaux venus.

Mécréant

Malgré l’ampleur des défis internes, la situation reste globalement sous contrôle, du moins pour l’heure. « Les différences de point de vue n’empêchent pas les groupes de se soumettre à l’autorité d’Ahmad el-Chareh », note Aaron Zelin, spécialiste du jihadisme et chercheur au Washington Institute for Near East Policy. Pour tenir ses troupes, le nouveau régime dispose d’un puissant réseau de surveillance, hérité du gouvernement d’Idleb et chapeauté par l’actuel ministre de l’Intérieur Anas Khattab, réputé pour ses méthodes brutales. Le régime détient notamment « un dossier judiciaire sur chaque combattant étranger, précise Cagatay Cebe. Les plus radicaux souffrent de cette mainmise sécuritaire, qui les contraint à vivre replis, à la maison, avec une activité réduite ». Parmi ces derniers pourtant, la plupart n’attendent déjà plus grand chose du pouvoir central. « Personne ne se préoccupe des affaires gouvernementales, ils se sont habitués à la politique d’Ahmad el-Chareh, qu’ils considèrent comme un mécréant », tranche le chercheur.

Mais Ahmad el-Chareh n’a pas toutes les rênes en main. Certains groupes alliés échappent toujours à son contrôle, notamment à l’intérieur de l’Armée nationale syrienne, rassemblement de rebelles affiliés à la Turquie. À la mi-mars, la division Hamza est accusée d’avoir encouragé les massacres de la côte. « Leur absence de discipline les rend d’une certaine manière plus problématiques que les radicaux de HTC », note Aaron Zelin. Et contrairement aux anciens miliciens d’Idleb, connus des services de renseignement, les autorités semblent tout ignorer de ces hommes. « Pourquoi cette division, équipée par Ankara, s’est-elle radicalisée à ce point ? Frange dure des jihadistes ou simple règlement de compte ? Une part d’ombre flotte encore sur la question, notamment parce qu'on ne connaît pas grand-chose des individus qui composent le groupe », note Asiem el-Difraoui.