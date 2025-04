À Marseille, le ministre de l'Information Paul Morcos plaide pour la liberté de la presse et la protection des journalistes

Le ministre de l’Information, Paul Morcos, a réaffirmé, lors des « Assises Méditerranéennes du Journalisme » à Marseille, l’engagement du Liban en faveur de la liberté de la presse et de la protection des journalistes, dans une déclaration en marge de la cérémonie d’ouverture de cet événement réunissant des journalistes et des professionnels des médias du pourtour méditerranéen et d’Afrique, à laquelle a assisté le maire de Marseille, Benoît Payan.

Dans son discours, le ministre libanais a insisté, lundi, sur la nécessité de protéger un journalisme « objectif et fidèle à ses principes », dans un contexte régional marqué par les tensions politiques et les défis économiques. Il a salué «l'espoir de renouveau» et la « volonté de changement » incarnés au Liban par le nouveau mandat présidentiel du Joseph Aoun, et le nouveau gouvernement de Nawaf Salam.

M. Morcos a également détaillé les réformes entreprises par son ministère, en particulier l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les médias, en concertation avec la société civile et les journalistes, et avec l’appui technique de l’UNESCO. Ce texte prévoit notamment l’abolition des peines de prison pour les journalistes et une meilleure reconnaissance de leurs droits, indique l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Autre priorité évoquée : la lutte contre la désinformation, avec la création d’une plateforme de vérification des faits sur le site de l'ANI et le développement de programmes de formation pour les journalistes. Il a ainsi souligné les efforts de modernisation des médias publics, à travers des partenariats techniques et la préservation des archives.

Le ministre a par ailleurs regretté la dégradation du Liban dans les indices internationaux de liberté de la presse. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières (RSF) sur l'année 2024, le Liban pointe désormais au 140ᵉ rang sur 180 pays, subissant une perte de 21 places par rapport à 2023 (119ᵉ).

À ce propos, M. Morcos a estimé que ce recul du Liban dans ce classement dans un contexte marqué par la récente guerre entre Israël et le Hezbollah « n’est pas de son fait », affirmant que le pays reste « un phare de la liberté de la presse au Levant, avec des professionnels aguerris œuvrant au sein des principales institutions médiatiques de la région et de l’Europe ».

« Changement tangible »

La scène médiatique libanaise a récemment été marquée par la convocation au tribunal des médias numériques Megaphone et Daraj et du Think tank Kulluna Irada. Leurs dirigeants se sont présentés le 15 avril au Palais de justice de Beyrouth, suite à des signalements judiciaires déposés à leur encontre. Ils sont accusés par des relais d’opinions proches du lobby bancaire de « nuire à l'économie nationale », de « saper la confiance dans les marchés » et de «déstabiliser le système financier», selon les avocats des plaignants.

Le ministre a aussi rencontré mercredi une délégation de la communauté libanaise au consulat du Liban de Marseille, à l'invitation de la consule générale Sonia Abi Azar. La réunion s'est tenue en présence de Monseigneur Paul Karam, curé de l'église Notre-Dame du Liban, de l'archimandrite Elie Nammour, curé de l'église Saint-Nicolas, et de Elissar Naddaf, conseiller du ministre pour les affaires francophones.

Lors des échanges, les participants ont exprimé leur « sentiment de changement tangible dans la nouvelle ère présidentielle et avec le nouveau gouvernement », soulignant leur volonté de former un comité de soutien des expatriés pour le Liban, en particulier pour Télé Liban. Une nouvelle réunion à ce sujet sera « bientôt organisée » précise l’Ani.

Le ministre a ainsi souligné que « le gouvernement fait de sérieux efforts pour apporter des changements à différents niveaux » et a insisté sur le rôle de la diaspora dans la construction du « nouveau Liban ».