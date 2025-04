Opération militaire américano-britannique conjointe contre les houthis mardi

Les forces américaines et britanniques ont mené une opération militaire conjointe au Yémen mardi, selon un communiqué du ministère britannique de la Défense repris par l'agence Reuters, qui a précisé que l'opération visait une cible militaire houthie responsable de la fabrication de drones comme ceux utilisés pour attaquer le transport maritime. Le président Donald Trump a ordonné l'intensification des frappes américaines au Yémen en mars dernier, son administration affirmant qu'elle continuerait à cibler les rebelles houthis soutenus par l'Iran jusqu'à ce qu'ils cessent d'attaquer les navires en mer Rouge. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont également mené des opérations et des frappes conjointes au Yémen par le passé. Bâtiments utilisés pour la fabrication de drones Le communiqué britannique indique que l'analyse des renseignements a permis d'identifier un ensemble de bâtiments situés à environ 24 kilomètres au sud de Sanaa, la capitale du Yémen, qui étaient utilisés par les houthis pour fabriquer des drones du type de ceux utilisés pour attaquer les navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le communiqué ne fait pas état de victimes. La frappe a été menée après la tombée de la nuit, alors que la probabilité que des civils se trouvent dans la zone était réduite, précise le communiqué britannique, qui ajoute que l'avion est rentré sans encombre. L'armée américaine n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Lire aussi Frappe sur un centre de détention au Yémen, symbole d’une campagne américaine désastreuse La télévision contrôlée par les houthis a affirmé lundi qu'une frappe aérienne américaine avait tué 68 personnes après avoir touché un centre de détention pour migrants africains au Yémen. Un responsable américain de la défense, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a précisé que l'armée américaine était au courant des allégations de victimes civiles et qu'elle procédait à une évaluation. Les récentes frappes américaines ont fait des dizaines de morts, dont 74 dans un terminal pétrolier à la mi-avril, ce qui a été la frappe la plus meurtrière au Yémen sous Trump jusqu'à présent, selon le ministère de la Santé dirigé par les houthis. Les défenseurs des droits de l'Homme se sont inquiétés des morts de civils. L'armée américaine a déclaré au cours du week-end qu'elle avait frappé plus de 800 cibles depuis la mi-mars et qu'elle avait tué de nombreux combattants et dirigeants houthis tout en détruisant les installations du groupe militant. Les houthis ont pris le contrôle de vastes régions du Yémen au cours de la dernière décennie. Depuis novembre 2023, ils ont lancé des attaques contre des navires en mer Rouge, affirmant qu'ils visaient des navires liés à Israël, par solidarité avec Gaza sous les attaques israéliennes depuis octobre 2023. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

