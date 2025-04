Frappe sur un centre de détention au Yémen, symbole d’une campagne américaine désastreuse

Les houthis ont dénoncé un « crime de guerre ». Lundi, des dizaines de migrants africains ont été tués et de nombreux autres blessés lors d’une frappe attribuée aux États-Unis qui a touché un centre de détention dans la province septentrionale de Saada. L’un des incidents les plus meurtriers depuis le lancement de la campagne militaire américaine « Rough Rider » de frappes quasi quotidiennes contre les rebelles yéménites le 15 mars. Les médias affiliés aux houthis ont fait état de 68 morts, diffusant des images macabres de corps couverts de poussière, gisant sous les décombres, ainsi que de blessés soignés dans les hôpitaux. Le site, situé sur un axe migratoire menant vers l’Arabie saoudite, abritait plus de 100 migrants selon le média houthi al-Masirah cité par le Washington Post, majoritairement...

