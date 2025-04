Ces (autres) localités où la représentation communautaire fait débat

Ces dernières semaines, tous les regards étaient braqués sur la municipalité de Beyrouth, où d’intenses efforts politiques sont déployés notamment pour préserver la parité islamo-chrétienne au sein du conseil municipal. Mais la représentation communautaire est un enjeu majeur des municipales dans plusieurs autres régions « mixtes ». Par exemple, à l’approche du premier round de vote prévu dimanche au Mont-Liban, la représentation confessionnelle semble être une véritable pomme de discorde dans quelques villages à dominante chiite dans le caza de Jbeil, dans un contexte de polarisation politique accrue autour du Hezbollah. A contrario, les coutumes et règlements à l’amiable à la libanaise, couplés à des efforts politiques et partisans, ont permis de neutraliser cet enjeu dans plusieurs autres...

