Suffit-il de se dire libanais ?

On entend souvent dire : « Après tout, les Hezbollahis sont des libanais ! » Mais alors, suffit-il de le dire pour l'être vraiment ? La question est de savoir ce que c'est d'être libanais. être libanais c'est avant tout : aimer le Liban par-dessus tout ; placer le Liban avant toute appartenance religieuse ; ne recevoir ni financement, ni armement, ni idéologie de l'étranger ; s'appliquer les mêmes droits et les mêmes devoirs que ses concitoyens ; adhérer au même récit national et au même patrimoine ; mettre en œuvre le pluralisme culturel, la tolérance et le refus de tout fanatisme ; servir sous la seule bannière libanaise ; être un parti libanais et non résistance « islamique » comme l'affiche sa création moukawama islamya. Alors on pourra dire qu'ils sont nos sœurs et nos frères. Alors on fera société ensemble, alors on dira oui ils sont libanais. Il est urgent que les députés inscrivent dans la Constitution qu'aucun parti politique n'a le droit de se proclamer de telle ou telle religion, ni de se constituer en milice. Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n'engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L'Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l'opportunité d'exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.

