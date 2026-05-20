Massacre à Deir Qanoun el-Nahr : quatorze morts, dont quatre enfants, dans une frappe israélienne

La frappe israélienne de mardi sur Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr au Liban-Sud, a fait 14 morts, dont quatre enfants et trois femmes, a indiqué mercredi soir le ministère libanais de la Santé. Trois personnes ont également été blessées. Parmi les victimes, un des enfants tués et un des enfants blessés sont de nationalité syrienne.

Le président du Conseil municipal, Ali Kassir, a indiqué à notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, que parmi les victimes figurent 11 membres d’une même famille originaire du village, ainsi qu’un couple syrien, dont le fils a été blessé. Les membres de la même famille sont Mohammad Abbas Najdi (surnommé Abou Qassem) et Batoul Daoud Kourani (Oum Qassem), un jeune homme appelé Oussama Mohammad Najdi, Alaa Dibou, son épouse Zahraa Mohammad Najdi et leurs enfants, Malika, Maria et Mohammad Baqer, ainsi que Zeinab Mohammad Najdi et ses enfants, Hassan Slim et Hamza Slim. Selon M. Kassir, les équipes de secours avaient au départ extrait sept corps des décombres, tandis que les autres victimes étaient toujours piégées sous les gravats.

Ce bilan pour une seule frappe est l'un des plus élevés depuis le début du cessez-le-feu, le 17 avril. Cette trêve ne s'est jusqu'à présent pas traduite par un arrêt des attaques de l'armée israélienne, qui se poursuivent principalement sur le Liban-Sud et la Békaa, ni de celles du Hezbollah.

Par ailleurs, la municipalité de Deir Qanoun el-Nahr a également annoncé la mort de trois de ses habitants, tués lors de frappes israéliennes menées ces derniers jours.