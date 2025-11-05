Israël fait chanter le Liban : six conditions (impossibles) ou la guerre

Un drapeau mêlant les couleurs israéliennes et américaines flotte du côté israélien de la frontière avec le Liban. Photo prise du côté israélien, le 2 novembre 2025. Ayal Margolin/Reuters
La situation ne présage rien de bon. Tous les signaux qui parviennent au Liban indiquent qu’Israël a pris la décision de l’escalade. Après les manœuvres militaires menées il y a quelques jours, les forces israéliennes poursuivent des entraînements quotidiens au combat terrestre dans des terrains similaires à ceux du Liban. L’opposition israélienne, qui attaque en permanence le Premier ministre Benjamin Netanyahu, est désormais informée des rapports de l’armée et des services de renseignements concernant les préparatifs en vue d’une opération militaire contre le Hezbollah. Dans ces rapports, il est entre autres question de la reconstruction de la force du Hezbollah et de la restauration de ses capacités militaires. Ces rapports sont également discutés avec les Américains, que Tel-Aviv cherche à convaincre d’approuver le lancement de...
La région est sous haute tension...
