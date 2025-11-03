La Chine dément avoir effectué des essais nucléaires, après des accusations de Trump

La Chine a affirmé lundi ne plus effectuer aucun essai nucléaire, en réponse au président américain, Donald Trump, lequel a affirmé que la Russie et la Chine menaient de tels essais mais n'en parlaient pas.

« La Chine a toujours adhéré à la voie du développement pacifique, mène une politique de non-utilisation en premier des armes nucléaires, adhère à une stratégie nucléaire basée sur l'autodéfense et respecte son engagement de suspendre les essais nucléaires », a indiqué lors d'une conférence de presse régulière Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.