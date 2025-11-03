Menu
La Chine dément avoir effectué des essais nucléaires, après des accusations de Trump


AFP / le 03 novembre 2025 à 09h54

Le lancement d'un missile balistique intercontinental Minuteman III non armé lors d'un test de développement à 00 h 33, heure du Pacifique, à la base aérienne de Vandenberg, en Californie, le 5 février 2020. AFP PHOTO /US AIR FORCE /CLAYTON WEAR/ HANDOUT

La Chine a affirmé lundi ne plus effectuer aucun essai nucléaire, en réponse au président américain, Donald Trump, lequel a affirmé que la Russie et la Chine menaient de tels essais mais n'en parlaient pas.

« La Chine a toujours adhéré à la voie du développement pacifique, mène une politique de non-utilisation en premier des armes nucléaires, adhère à une stratégie nucléaire basée sur l'autodéfense et respecte son engagement de suspendre les essais nucléaires », a indiqué lors d'une conférence de presse régulière Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

