Deux morts dans des frappes de drones israéliens au Liban-Sud, sit-in à Nabatiyé après l’incursion à Blida

L’infiltration israélienne survenue jeudi à l’aube à Blida (caza de Marjeyoun) et le meurtre d’un employé municipal continuent de provoquer des remous au Liban-Sud. Vendredi matin, un sit-in de solidarité a été organisé devant le palais de justice de Nabatiyé pour dénoncer cette « escalade des opérations israéliennes », selon le député du Hezbollah Ali Fayad. Ce dernier a salué la position du président Joseph Aoun, qui a appelé l’armée libanaise à riposter à toute attaque israélienne.

Dans ce contexte tendu, un drone israélien a frappé la région de Kounine (caza de Bint Jbeil), tuant un membre du Hezbollah et blessant une autre personne. Une autre frappe de drone israélien sur une motocyclette circulant entre Nabatiyé et Choukine a fait un mort.

Lors du sit-in à Nabatiyé, organisé par le « rassemblement des habitants du Sud », le député Fayad a dénoncé le fait qu'Israël «vise délibérément les institutions officielles libanaises», étant donné que l'homme tué à Blida dormait dans les locaux de la municipalité. Cette opération, inédite depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 27 novembre 2024, a suscité de multiples réactions, notamment à l'encontre du « mécanisme » de surveillance de la trêve, qui s'était réuni la veille.

Ali Fayad a qualifié la position du président Aoun de « développement important dans le cadre de l’affrontement avec l’ennemi sioniste ». « Nous faisons face à une escalade des opérations israéliennes », a-t-il insisté.

Prenant également la parole, le député du Hezbollah Kassem Hachem a déploré le fait que « les habitants du Sud payent les plus lourds tributs pour le pays », estimant que « l’ennemi ne connaît que le langage de la force ». La mohafez (gouverneure) de Nabatiyé, Hwaida Turk, a quant à elle souligné la nécessité de « libérer notre terre et d’assurer la sécurité durable de nos régions afin de nous consacrer à la reconstruction et au développement du Sud ».

Un « officier de maintenance du Hezbollah » tué à Kounine

En cours de journée, un drone israélien a mené un raid sur le village de Kounine, tuant un motard et blessant une autre personne, indique notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Selon une source au sein de la municipalité de Kounine, la frappe a visé des fonctionnaires municipaux du village. Le motard, Ibrahim Raslane, a été tué alors qu'il vérifiait les abonnements aux générateurs privés du village. Un éboueur, qui travaillait sur la route, a été blessé.

Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré pour sa part qu'Israël avait « éliminé » un officier de maintenance du Hezbollah dans le sud du Liban lors de cette frappe. « Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a frappé dans la région de Kounine, dans le sud du Liban, et a éliminé Ibrahim Mohammad Raslan, qui travaillait comme officier de maintenance dans l'organisation du Hezbollah (...) et tentait de reconstruire les infrastructures du Hezbollah », a déclaré le Colonel Adraee dans un message publié sur X. Le parti chiite lui a publié un communiqué rendant hommage à Ibrahim Raslan.

Dans l’après-midi, un habitant d’un immeuble résidentiel du quartier d’al-Machaa, à Adloun (caza de Saïda), a reçu un appel anonyme provenant d’un numéro étranger. Les services de sécurité ont ordonné l’évacuation du bâtiment par précaution, en attendant les résultats de l’enquête.

Par ailleurs, un drone israélien a pris pour cible une motocyclette circulant entre Nabatiyé et Choukine. Le conducteur, un livreur pour un restaurant local, a été tué.

La Finul réaffirme son soutien à l’armée libanaise

Par ailleurs, vendredi également la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a affirmé, dans un communiqué, « rester déterminée à soutenir l’armée libanaise dans la mise en œuvre de ses missions conformément à la résolution 1701 ». Les Casques bleus avaient fait l’objet la veille de vives critiques par des habitants de Blida, après l’incursion israélienne nocturne.

« Nos soldats de la paix patrouillent quotidiennement aux côtés des forces armées libanaises afin de contribuer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité. Ces efforts conjoints sont essentiels pour appuyer l’armée dans l’extension de l’autorité de l’État à travers le sud du Liban », souligne le communiqué.

Le directeur général de la Sûreté générale, Hassan Choucair, a lui rencontré le général Diodato Abagnara et plusieurs officiers de la Finul lors d’une visite à son quartier général à Naqoura, avant d’inspecter le Centre général de la SG à la frontière, saluant « les efforts et sacrifices des soldats pour maintenir l’autorité de l’État malgré les attaques israéliennes continues ».

Malgré le cessez-le-feu, les attaques israéliennes sont quotidiennes au Liban-Sud et dans d’autres régions considérées comme des fiefs du Hezbollah, qui est sorti très affaibli de son conflit avec Israël mais continue de rejeter l’idée de rendre ses armes au gouvernement libanais. Il est accusé par Israël de tenter de reconstituer son arsenal.